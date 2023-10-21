У ЗСУ заявили про успіх під Бахмутом: названо больові точки окупантів

Збройні сили України мають певні успіхи в районі Курдюмівка – Зеленопопілля, де розташований вузол оборони противника.

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У ЗСУ заявили про успіх під Бахмутом / Колаж: Главред, фото: Командування Об'єднаних Сил ЗС України, 92 ОМБр ім. кошового отамана Івана Сірка

Окупаційні війська країни-агресорки Росії продовжують активні контратаки на флангах міста Бахмут, намагаючись поліпшити своє тактичне положення. Про це розповів начальник пресслужби 26-ї артилерійської бригади імені Романа Дашкевича, старший лейтенант Олег Калашніков в ефірі каналу Freeдом.

Як зазначив Калашніков, больова точка росіян – південний фланг Бахмута. Там росіяни намагаються контратакувати у напрямках Андріївки та Кліщіївки, а також стримувати просування українських підрозділів у районі Зеленопілля – Курдюмівка.

Офіцер ЗСУ підкреслив, що успіхи Сил оборони України на південному фланзі є значними.

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"Ми взяли під свій контроль Кліщіївку, північно-західні висоти – 220 м, які допомагають нам на тактичну глибину контролювати ворога, що за залізницею. Причому тут ворог змушений відступати як за залізницю, так ми можемо спостерігати вже кілька днів, як він відступає по дорозі Кліщіївка – Бахмут", - розповів офіцер.

Також Збройні сили України мають певні успіхи в районі Курдюмівка – Зеленопопілля, де розташований вузол оборони противника.

"На деяких ділянках ми вже подолали залізничне полотно, тобто просуваємось далі – вже до траси 0513 (автодорога Лиман – Сіверськ – Бахмут – Горлівка, - ред.), де вони намагаються створити свій новий оборонний рубіж. Але слід сказати, що ця територія до траси у них дуже сильно мінується", - додав Калашніков.

Ситуація на фронті

Як повідомляв Главред, офіцер ЗСУ Арті Грін заявив, що для російських сил ситуація в районі Бахмута має дуже несприятливий характер. Противник витрачає всі доступні ресурси на цьому напрямі, але не здатний зупинити просування Сил оборони України.

Нещодавно у ЗСУ повідомили про потужний прорив у районі Бахмута. Сили оборони України просунулися на відстань від 100 до 300 метрів на різних ділянках Бахмутського фронту. Ініціатива на фронті за українськими військовими.

Також повідомлялося, що українські захисники готують потужний прорив на півдні: екс-командир з Айдара назвав напрямок. Артилерія ЗСУ з правого берега Дніпра не дає росіянам закріпитися та облаштувати якісь стаціонарні позиції.

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