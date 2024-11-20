'Випередили ворога': начальник Генштабу розкрив, як Курська операція зірвала плани РФ

В Курській області воюють близько 50 тисяч елітних російських військ, а також майже 11 тисяч північнокорейських солдатів, розповів Анатолій Баргилевич.

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Курська операція була стратегічно важливою / Колаж: Главред, фото: 4 окрема танкова бригада, uk.wikipedia.org, скріншот карти deepstatemap.live

Головне із заяви Баргилевича:

Курська операція була важливою, щоб запобігти наступу РФ на Сумщину

На Курщині воюють близько 50 тисяч елітних військ РА, а також майже 11 тисяч солдатів КНДР

Втрати РФ на Курщині складають близько 21 тисячі осіб

Курська операція Сил оборони була стратегічно необхідною для запобігання наступу РФ в Сумській області. Росія планувала створити "буферну зону" довжиною 20-30 км на півночі України. Про це розповів начальник Генштабу ЗСУ генерал Анатолій Баргилевич в інтерв'ю "Главкому".

За його словами, у травні розвідка підтвердила плани ворога наступати на Сумщину із Курської області. Баргилевич зауважив, що цей наступ мав стати логічним продовженням операції РФ на Харківському напрямку, яка розпочалася в травні 2024 року. Враховуючи загрози, Україна ухвалила рішення провести наступальну операцію на випередження, перемістивши бойові дії на територію противника.

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"Завдяки Курській операції ми випередили ворога. Щоб там не говорили, а Курська операція показала: ми можемо бити противника на його території. Ті "червоні лінії", які нам окупанти визначають, не збігаються з нашою "червоною лінією", вона в нас одна – це збереження нашої держави, маємо не дати противнику перемогти", - зазначив очільник Генштабу ЗСУ.

Баргилевич розповів, що на Курщині наразі воює близько 50 тисяч елітних військ РФ — морська піхота та повітряно-десантні війська. Також Росія сконцентрувала там майже 11 тисяч північнокорейських військових.

"Для них (Росії – Главред) це принципове питання, Курська область. Там тривають інтенсивні бої. Порівняно з іншими напрямками, на Курщині доволі важкі бої. Всі розуміють, що там воює не просто піхота, а елітна російська піхота, десантники. Але ми там позиції тримаємо. Ми ведемо маневрені бої, утримуючи ту територію і, повірте, доволі успішно", - наголосив генерал.

За даними очільника Генштабу, з початку операції втрати ворога на Курщині, станом на листопад, становлять близько 21 тисячі осіб, із яких майже 8 тисяч ліквідовано, а понад 700 взято в полон. Також знищено понад тисячу одиниць техніки та озброєння.

"Ще раз кажу: війна – це боротьба нервів, витримки, економіки і ресурсів", - додав Баргилевич.

Операція в Курській області - останні новини

Нагадаємо, російські війська нещодавно просунулись в районі українського виступу, що межує з Курською областю, де тривають активні бойові дії. Геолокаційні дані за 19 листопада свідчать про просування на північний схід від Нижнього Клина.

Також оператори ССО ЗСУ успішно здійснили "наліт" на позиції росіян на Курському напрямку, завдавши їм втрат. В результаті операції ліквідовано трьох окупантів, ще двох взяли в полон.

Як повідомляв Главред, українські сапери завдали значних втрат російським військам під час спроби штурму в Курській області. Внаслідок підривів на мінах противник втратив 17 одиниць техніки, що становить близько 30% від усієї техніки, що брала участь у штурмі.

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Хто такий Анатолій Баргилевич? Анато́лій Владисла́вович Баргиле́вич (нар. 8 квітня 1969, с. Горщик, Коростенський район, Житомирська область, Україна) — український військовик, генерал-лейтенант ЗСУ. Начальник Генерального Штабу Збройних Сил України (з 9 лютого 2024). Командувач Сил територіальної оборони ЗСУ (9 жовтня 2023 — 9 лютого 2024). Колишній заступник командувача Сухопутних військ ЗСУ з територіальної оборони (2020 — 2022), пише Вікіпедія.

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