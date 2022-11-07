ЗСУ пішли вперед: у Міноборони розповіли про просування на двох напрямках

Бійці ЗСУ йдуть вперед, звільняючи захоплені ворогом території / 93-тя ОМБр Холодний Яр

Українські війська ведуть активну оборону на фронті та поступово витісняють ворога із зайнятих ним територій, заявила заступник міністра оборони України Ганна Маляр.

"Вкрай важливо критично ставитися до інформації, яку подають росіяни. Тому що війна - це, в тому числі, і мистецтво обману противника. І ми повинні розуміти, що з одного боку росіяни нібито демонструють дії з виведення певних сил і засобів, а з іншого боку - бачимо, що вони продовжують розвивати тимчасово окуповані території, наприклад, готуючи свої заходи щодо їх інтеграції в російський простір", — підкреслила вона в ході інформаційного марафону.

На думку заступника міністра, через це не варто однозначно сприймати таку інформацію, а треба аналізувати її в комплексі з іншими даними.

"Сьогодні на півдні триває активна оборона, власне так само і на сході вона триває. Звичайно, Динаміка війни різна. Є періоди, коли інтенсивність бойових дій дуже висока, коли ми бачили миттєве просування вперед і звільнення наших територій. Бувають інші фази війни як зараз, коли йде активна оборона, і наша перемога полягає в тому, що ЗСУ не здають при активному наступі жодного сантиметра української землі", — сказала Маляр.

Вона уточнила, що на фронті також є напрямки, де українські військові витісняють ворога з зайнятих ним територій.

"Як тільки можна буде все говорити, ми про це повідомимо... Ми витісняємо і на південному, і на східному напрямку в певних регіонах... Зокрема, на Сході є регіони, де ми поступово, але впевнено витісняємо ворога", — підкреслила заступник міністра.

Наступ ВСУ

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Миколаївській області місто Снігурівка починають залишати російські окупаційні сили.

Про це повідомив глава Миколаївської обласної Військової адміністрації Віталій Кім в ході брифінгу в медіа-центрі Україна.

Як він підкреслив, за непідтвердженими відомостями, Снігурівку покинули офіцери противника.

Збройні Сили України ведуть контрнаступальну операцію в Херсонській області для звільнення своєї землі від окупаційної армії Росії. Ворожі сили витісняються з тимчасово зайнятих позицій.

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