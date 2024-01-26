ЗСУ пішли вперед на Запоріжжі: вибили окупантів і захопили нові рубежі

Українські захисники відбили три атаки ворога на південний схід від Роботиного, розповів Іван Федоров.

https://glavred.net/ukraine/vsu-poshli-vpered-na-zaporozhe-vybili-okkupantov-i-zahvatili-novye-rubezhi-10536359.html Посилання скопійоване

ЗСУ просуваються вперед на Запоріжжі / Колаж: Главред, Фото: t.me/ivan_fedorov_melitopol, t.me/otarnavskiy

Бійці Збройних сил України зуміли просунутися вперед на Запорізькому напрямку.

Про успішні дії українських захисників розповів у Telegram мер Мелітополя Іван Федоров.

За його словами, підрозділи Сил оборони України просунулися вперед у районі населеного пункту Вербове Запорізької області.

відео дня

"У Запорізькому напрямку Сили оборони України просунулися на захід від Вербового", - підкреслив мер Мелітополя.

Федоров також уточнив, що українські захисники відбили три атаки ворога на південний схід від Роботиного на Запоріжжі.

Подробиці просування ЗСУ

Зазначимо, що інформацію про просування ЗСУ в Запорізькій області також підтверджує ресурс DeepState і публікує відповідну карту району бойових дій.

"Сили оборони України просунулися на захід від Вербового. На схід від Тернів тривають бої, лінія зіткнення уточнюється", - ідеться в повідомленні.

/ t.me/DeepStateUA

Війна в Україні

Раніше повідомлялося про те, що ЗСУ знищили сотні росіян. Українські захисники тримають оборону і проводять активні дії, розповів Олександр Тарнавський.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Сили оборони України просунулися на трьох ділянках фронту. Українська армія просунулася на південний захід від окупованого росіянами Донецька в напрямку Роботиного Запорізької області, вважають американські аналітики.

Як повідомлялося раніше, на півдні ЗСУ "перемололи" сотні росіян разом із технікою. ЗСУ непохитно тримають оборону і проводять активні дії, розповів Олександр Тарнавський.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.