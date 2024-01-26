ЗСУ пішли вперед на Запоріжжі: вибили окупантів і захопили нові рубежі

Бійці Збройних сил України зуміли просунутися вперед на Запорізькому напрямку.
Про успішні дії українських захисників розповів у Telegram мер Мелітополя Іван Федоров.
За його словами, підрозділи Сил оборони України просунулися вперед у районі населеного пункту Вербове Запорізької області.
"У Запорізькому напрямку Сили оборони України просунулися на захід від Вербового", - підкреслив мер Мелітополя.
Федоров також уточнив, що українські захисники відбили три атаки ворога на південний схід від Роботиного на Запоріжжі.
Подробиці просування ЗСУ
Зазначимо, що інформацію про просування ЗСУ в Запорізькій області також підтверджує ресурс DeepState і публікує відповідну карту району бойових дій.
"Сили оборони України просунулися на захід від Вербового. На схід від Тернів тривають бої, лінія зіткнення уточнюється", - ідеться в повідомленні.
Війна в Україні
Раніше повідомлялося про те, що ЗСУ знищили сотні росіян. Українські захисники тримають оборону і проводять активні дії, розповів Олександр Тарнавський.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Сили оборони України просунулися на трьох ділянках фронту. Українська армія просунулася на південний захід від окупованого росіянами Донецька в напрямку Роботиного Запорізької області, вважають американські аналітики.
Як повідомлялося раніше, на півдні ЗСУ "перемололи" сотні росіян разом із технікою. ЗСУ непохитно тримають оборону і проводять активні дії, розповів Олександр Тарнавський.
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