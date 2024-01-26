Сили оборони України просунулися на трьох ділянках фронту: у ISW дізналися деталі

Українська армія просунулась на південний захід від окупованого росіянами Донецька у напрямку Роботиного Запорізької області, вважають американські аналітики.

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ЗСУ просунулися в Донецькій та Запорізькій областях - аналітики / Коллаж: Главред, фото: Командування ОС ЗСУ, Міноборони РФ

Силам оборони України вдалося добитися просування вздовж ділянки лінії фронту на південь від населеного пункту Новомихайлівка. Окупантів агресора Росії вдалося відкинути на північний схід від Завітного Бажання Донецької області та просунутися на південний захід від Мирного Запорізької області. Про це заявили американські аналітики Інституту вивчення війни.

У зведенні ISW йдеться про те, що українським військам вдалося досягти просування на трьох дільницях фронту в Донецькій області на Маріупольському напрямку.

Як зазначили аналітики, 25 січня на Донеччині тривали позиційні бої поблизу Бахмута. Зіткнення фіксувалися у районі Васюківки, Богданівки, Іванівського, Клищіївки та Андріївки. Продовжувалися позиційні бої біля Новобахмутівки, Степового, Опитувального, Спартака, Північного та на південний захід від Авдіївки біля Невельського та Первомайського.

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ЗСУ просунулися на південний захід від Донецька

Аналітики акцентували увагу на тому, що українська армія нещодавно просунулася на південний захід від захопленого Донецька. Військовий оглядач Костянтин Машовець заявив про просування ЗСУ на відстань від 500 метрів до 1,5 кілометра вздовж ділянки лінії бойового зіткнення на південь від населеного пункту Новомихайлівка.

Також ЗСУ 25 січня вдарили по навчальному полігону російських операторів БПЛА біля захопленого Іловайська Донецької області.

За даними російських джерел, армія України вдарила по навчальному комплексу військової частини окупантів РФ № 72. 78528 біля Покровки на схід від Іловайська. За їхніми оцінками, загинули 24 російські військові.

Запорізька область

Аналітик Машовець зауважив, що ЗСУ просунулися на глибину до 1 кілометра на південний захід від Мирного – населеного пункту, який розташований за 16 кілометрів на північний захід від Роботиного Запорізької області.

Херсонська область

Там 25 січня точилися позиційні бої на лівому березі Дніпра біля Кринок. Жодна із сторін не досягла просувань, які можна було б візуально зафіксувати.

Війна Росії проти України

Путін хоче назавжди відтяпати 18% української землі, зазначили журналісти Bloomberg. Журналісти пишуть, що в Кремлі можуть відмовитися від своїх вимог щодо "нейтрального статусу" України та шляху Києва до НАТО "в обмін" на окуповані території, включаючи Крим та Донбас.

У Путіна планують "великий наступ" у чотирьох областях, вважають у Financial Times. На думку журналістів, окупанти можуть улітку піти у наступ, щоб спробувати захопити Донецьку, Луганську, Запорізьку та Херсонську області. Не виключається ймовірність їхньої атаки на Харків чи Київ.

Майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман в інтерв'ю Главреду сказав, що Росія чекає на морози січня-лютого, щоб, можливо, піти в посилений наступ. Щомісяця окупанти мобілізують 20-40 тисяч людей.

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