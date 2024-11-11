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ЗСУ пішли в контратаку: Снєгирьов розповів про успіхи на Лиманському напрямку

Анна Косик
11 листопада 2024, 15:17оновлено 11 листопада, 16:13
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Українським військовим вдалося повернути контроль над декількома важливими позиціями.
ВСУ на танке, Белогоровка на карте
Втрати окупантів наближаються до критичних показників / Колаж: Главред, фото: Генштаб ЗСУ, скрін з DeepState

Що сказав Снєгирьов:

  • ЗСУ здійснили контратаки в районі Білогорівки
  • На Куп'янському напрямку ЗСУ ліквідовують багато окупантів
  • Часів Яр на 80% знаходиться під контролем українських сил

Попри складну ситуацію вздовж усієї лінії фронту Силам оборони України вдається контратакувати ворога. Так на днях ЗСУ повернули контроль над окремими ділянками на Лиманському напрямку.

Про це в етері телеканалу FREEДОМ розповів військово-політичний експерт Дмитро Снєгирьов. За його словами, в районі населеного пункту Білогорівка та на схід від нього українські військові повернули раніше втрачені позиції. Окрім цього успіхи ЗСУ зафіксовані в районі Серебрянського лісництва.

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"Можемо говорити про те, що незважаючи на всі зусилля російських окупантів у прориві української оборони на Лиманському напрямку, ЗСУ демонструють не тільки успішний характер активної оборони. Вони також мають тактичні успіхи", - розповів експерт.

Снєгирьов також наголосив на знищенні великої кількості живої сили країни-агресора Росії на Куп'янському напрямку. ЗСУ наразі знаходяться у складному становищі на цій ділянці фронту, але попри усе продовжують знищувати ворога.

"Зафіксовано втрати російських окупантів у районі населеного пункту Кругляківка — близько 120 осіб. Це те, що підтверджено безпосередньо даними зйомки з українських безпілотників. Але можна говорити про те, що фактична кількість втрат російських окупантів на даному напрямку критична, навіть з урахуванням можливостей Російської Федерації поповнювати людські ресурси на рівні 35 тис. осіб щомісяця", - сказав він.

Але навіть попри критичні втрати противник не полишає намірів прорватися в напрямку Слов'янська та Краматорська, тож продовжує просуватися вздовж річки Оскіл.

З цим, за словами Снєгирьова, пов'язана і активізація армії РФ в напрямку Часового Яру. Там ворог проривається до траси Н-32, однак наразі українські військові стали на заваді руху вперед окупантів.

ЗСУ пішли в контратаку: Снєгирьов розповів про успіхи на Лиманському напрямку
Часів Яр / Інфографіка: Главред

"Цей населений пункт (Часів Яр - Главред) на 80% перебуває під контролем ЗСУ. Це ключовий пункт української оборони з урахуванням його географічного і ландшафтного положення. Це панівні висоти, які дають змогу Збройним силам України тримати під вогневим контролем значні території окупованих районів Донецької області та вести успішний характер активної оборони на цьому напрямку", - додав він.

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що в ОТУ "Луганськ" попередили про те, що кадрові частини російських окупаційних військ накопичуються в районі Часового Яру та Торецька Донецької області для майбутнього удару.

Раніше також у ЗМІ з'явилася інформація про те, що російські окупанти впритул підійшли до міста Курахове у Донецькій області, ворог уже навіть заскакує у місто на техніці.

Напередодні стало відомо, що російські окупанти намагаються захопити Куп'янськ на Харківщині. Це місто нині пріоритетна ціль для РФ і ситуація на даному напрямку дуже складна.

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Хто такий Дмитро Снєгирьов

Дмитро Снєгирьов (11 жовтня 1971, Луганськ) – експерт з військових питань, блогер. Історик та юрист. Співголова громадської ініціативи "Права справа".

Виступає на радіо, телебаченні та Інтернет-ресурсах у якості експерта з військової та політичної тематики.

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війна в Україні ЗСУ Дмитро Снєгирьов Часів Яр Лиман новини України Куп'янський напрямок Фронт
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