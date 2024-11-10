Росіяни готуються до нового удару на Донеччині: у ЗСУ видали важливу заяву

Ворог використовує більшу кількість особового складу і вони несуть більші втрати.

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Яка ситуація на фронті / колаж: Главред, фото: 199 навчальний центр Десантно-штурмових військ

Речниця оперативно-тактичного угруповання військ "Луганськ" Анастасія Бобовнікова повідомила, що кадрові частини російських окупаційних військ накопичуються в районі Часового Яру та Торецька Донецької області для майбутнього удару.

"Зараз ми говоримо про те що, там знаходяться кадрові частини, укомплектовані контрактниками і комплектовані вони добре. Вони мають змогу підводити резерви, особовий склад, і на жаль мають високий рівень комплектування", - розповіла вона в ефірі "Суспільного".

Бобовнікова також повідомила, що ворог поки не має можливості зараз здійснювати наступ на Часів Яр із застосуванням техніки. Для цього йому потрібно звести переправи через канал, а цьому заважають активні обстріли. ЗСУ й надалі тримають цей канал під пильним оком нашої артилерії.

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За інформацією речниці оперативно-тактичного угруповання військ "Луганськ" кількість штурмів на Торецькому напрямку зменшилася, а характер атак змінився.

"Ворог використовує більшу кількість особового складу і вони несуть більші втрати. Кожного дня ми бачимо що щодня ворог втрачає 50-70 людей вбитими та пораненими", - додала речниця.

Що відомо про Торецьк / Інфографіка: Главред

Війна в Україні - ситуація на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що боєць ЗСУ зробив тривожну заяву щодо ситуації на фронті. Орест Дрималовський повідомив, що ситуація залишається надзвичайно напруженою та загрозливою: окупанти активно використовують FPV-дрони та завдають масованих авіаударів по житлових кварталах Курахового.

ЗСУ прорвалися до головного плацдарму Курщини. Армія країни-агресора Росії атакувала українських оборонців на південь від Часового Яру. Просування до північного району шахти на схід від Ступочок підтверджують геолокаційні кадри. Також окупанти посилюють темпи своїх атак на Курахове.

У ЗМІ повідомили, що ЗСУ просуваються в Торецьку. Українські військові вдалися до нової тактики ударів по російських позиціях. Дрони ЗСУ масово атакували окупантів, які ховалися у багатоповерхівках у центрі міста, потім на штурм виходила піхота.

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