РФ ставить усе на цю битву: ЗМІ передають, що ворог підійшов впритул до Курахового

Російські війська намагаються продавити оборону ЗСУ навколо міста Курахове і прорватися до населеного пункту.

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Окупанти намагаються зайти в місто / Колаж: Главред, фото: 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, deepstatemap

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РФ активно атакує на Курахівському напрямку

Ворог намагається прориватись у місто

Російські окупанти впритул підійшли до міста Курахове у Донецькій області, ворог уже навіть заскакує у місто на техніці. Про це повідомляє Українська правда з посиланням на пресофіцера 46-ї бригади Десантно-штурмових військ.

У ЗМІ наголошують, що наразі Курахове повністю перебуває під контролем Сил оборони.

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За словами пресофіцера, загарбники намагаються зайняти панівні висоти, а також ворог прагне взяти під вогневий контроль шляхи, що ведуть до Курахового.

"Окупанти інтенсивно обстрілюють місто, використовуючи КАБи та артилерію. Сили оборони успішно стримують наступальні дії противника, завдаючи йому втрат в живій силі та техніці. Курахове - під повним контролем Сил оборони", - зазначив офіцер.

Як повідомив інший співрозмовник УП з Курахівського напрямку, вранці 11 листопада російські війська прорвалися на східну околицю міста на кількох одиницях техніки, але Сили оборони України завдали потужного удару по ворогу, таким чином атака окупантів була відбита.

Курахове / Інфографіка: Главред

Ситуація на Курахівському напрямку - новини за темою

Нагадаємо, лейтенант ЗСУ з позивним "Алекс" повідомляв, що російські окупанти намагаються захопити Курахове, вони проповзають у східні околиці міста.

Як повідомляв Главред із посиланням на пресофіцера 33-ї ОМБр Назара Войтенка, у Кураховому є загроза оточення, ситуація надскладна. Водночас він заявив, що поки не йде мова про виведення українських військових з міста.

Військовий експерт Владислав Селезньов розповідав, що противник сформував північні лещата навколо нашого гарнізону в районі Курахового. За його словами, з півдня окупанти так само підтискають, відповідно, вони починають формування так званого плацдарму для подальших атак.

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Де знаходиться Курахове Місто Курахове розташоване за 18 кілометрів від зруйнованої росіянами Мар'їнки. Російська армія обстрілює громаду майже щодня. Попри щоденну і обов'язкову евакуацію в Курахівській громаді станом на липень 2023 року проживало 18 тисяч людей.

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