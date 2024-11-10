РФ хоче захопити місто на Харківщині, військовий закликає негайно евакуюватись

Російські окупанти нещадно обстрілюють Куп'янськ та закидають його авіабомбами.

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РФ намагається захопити Куп'янськ / Колаж: Главред, фото: 199 навчальний центр Десантно-штурмових військ ЗС України

Що говорить військовий:

Куп'янськ - пріоритетна ціль для РФ

Військовий закликає людей виїжджати з Куп'янська

Російські окупанти намагаються захопити Куп'янськ на Харківщині. Це місто нині пріоритетна ціль для РФ. Про це заявив молодший сержант, командир відділення 24 ОШБ "Айдар" Станіслав Бунятов із позивним "Осман".

Він додав, що ворог постійно обстрілює місто з артилерії та скидає авіаційні бомби. Ситуація дуже складна.

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"Купʼянськ зараз пріоритетна ціль для [нецензурно] (росіян - ред.), місто піддається нещадним авіаударам та обстрілам артилерії. Прошу місцевих жителів та родичів евакуюватися, це ваші життя, жодна цегляна стіна не варта його", - написав Бунятов.

Що відомо про Куп'янськ / Інфографіка: Главред

Хто такий Станіслав Бунятов? Бунятов Станіслав Станіславович - український військовий, молодший сержант. Нині він командир відділення 24 ОШБ "Айдар" ЗСУ, має позивний "Осман". Про це повідомляє Вікіпедія. На початку повномасштабного вторгнення РФ Бунятов став волонтером у Мелітополі, підтримував ЗСУ та дитячі будинки. 5 березня 2022 року виїхав з окупованого міста у Запоріжжя та вступив добровольцем до лав ЗСУ. Згодом він був розподілений до штату 24 Окремого Штурмового Батальйону "Айдар" на посаду "навідник", згодом стрілець-снайпер (марксмен), наразі займає посаду "командир машини/командир відділення". У квітні-липні 2022 року "Осман" брав участь у звільненні смт Павлівка та обороні рубежів Вугледарського напрямку на Донеччині. Бунятов став автором Telegram каналу "Говорять Снайпер", у якому розповідає про справжню ситуацію на українському фронті. Telegram канал налічує понад 200 тисяч підписників.

Ситуація на фронті - останні новини

Експерт BILD з аналізу відкритих даних Юліан Рьопке заявив, що росіяни захоплюють населені пункти, ворог вже за 21 км від Дніпропетровщини. Окупанти намагаються просуватися на захід від міста Селидове. Ворог атакує село Петрівка та вже захопили Григорівку.

Як повідомляв Главред із посиланням на пресофіцера 33-ї ОМБр Назара Войтенка, у Кураховому є загроза оточення, ситуація надскладна. Водночас він заявив, що поки не йде мова про виведення українських військових з міста.

Також зазначається, що РФ стягує техніку на Харківський напрямок. Речник ОТУ "Харків" Євген Романов зазначив, що ворог накопичує боєкомплект, техніку, тепле спорядження, їжу та паливно-мастильні матеріали. Нині окупанти атакують на цьому напрямку лише піхотою.

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