ЗСУ попали прямо в яблучко: СУшка РФ вартістю $50 млн "доліталася" на Донбасі

Перед збиттям літак обстріляв Краматорськ авіабомбами.

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Сили оборони збили російський літак на Донеччині / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com

У суботу, 5 жовтня, вдень українські сили збили російський літак у Донецькій області, повідомив начальник Костянтинівської МВА Сергій Горбунов. За його словами, уламки літака впали навколо Костянтинівки.

"Уламки частково попадали навколо міста Костянтинівка. Уламки також впали у приватний сектор — пошкоджені декілька приватних будинків. Жертв чи постраждалих від цієї події немає", — наголосив він.

Що відомо про літак Су-34? Су-34 – радянський/російський всепогодний двомісний винищувач-бомбардувальник, розроблений в дослідно-конструкторському бюро "Сухого". відео дня Літак Су-34 сконструйований для здійснення точних ракетно-бомбових ударів по наземних цілях в оперативній і тактичній глибині, а також для ураження повітряних цілей. Може розвивати швидкість до 1,9 тисячі км/год на висоті до 14,6 км, пише Вікіпедія.

Різні версії - що насправді збили ЗСУ

Версій влучання на Донеччині поки кілька:

Моніторингові канали опублікували відео, на якому видно, що збитий літак – це штурмовик Су-25. Керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко стверджує, що нашими воїнами знищено російський Су-34. Вартість такого судна становить близько $50 млн. Моніторингові чати припускають, що збили не літак, а, ймовірно, російський безпілотник С-70 "Мисливець". Журналіст Сергій Горбатенко з "Донбас Реалії" повідомив, що перед збиттям літак обстріляв Краматорськ авіабомбами.

Дружній вогонь РФ

Раніше з'являлася інформація, що літак могли випадково збити російські сили, які заявляли, що вразили український винищувач. Однак фото і відео показали, що збитий літак мав російські розпізнавальні знаки. До того російські війська завдали удару по Краматорську, що призвело до відключення електрики в частині міста.

Літак СУ-34/ инфографика / Главред

Удари по силам Росії - останні новини

До слова, сьогодні також стало відомо, що сили України вдарили по найціннішому і, як результат, на підприємствах Воронезької області спалахнула пожежа внаслідок падіння БПЛА.

Окрім цього, ЗМІ розкрили "болючі" наслідки атаки на аеродром РФ. Втрати Росії в результаті української атаки по аеродрому "Борисоглєбськ" можуть виявитись зашкально болючими, зазначили у Defense Express.

А вчора дрони СБУ атакували аеродром РФ. Успіх операції також полягає в тому, що саме з цього аеродрому ворог активно бомбить КАБами українські території.

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