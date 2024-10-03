Склади з КАБами, стоянки літаків СУ-35 і СУ-34: дрони СБУ атакували аеродром РФ

Успіх операції полягає в тому, що саме з цього аеродрому ворог активно бомбить КАБами українські території.

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Дрони СБУ вразили військовий аеродром у Воронезькій області РФ / Колаж: Главред, фото gettyimages, скрін

В ніч на 3 жовтня українці завдали уражень військовому аеродрому "Борісоглєбськ" у Воронезькій області РФ. По ньому вдарили безпілотники Сил оборони.

Як розповіли співрозмовники "Української правди" , а також Суспільного в СБУ, вночі дрони СБУ, а також ССО та інших Сил оборони атакували склади з КАБами, стоянки літаків СУ-35 і СУ-34, а також місця зберігання авіаційного пального.

Дрони СБУ відпрацювали по військовому аеродрому "Борисоглібськ" / ФОТО: тг-канал Инсайдер

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Успіх операції також полягає в тому, що саме з цього аеродрому ворог активно бомбить КАБами українські території.

"Вночі росіяни писали в соцмережах про роботу ППО, прольоти великої кількості безпілотників та потужні вибухи й пожежу в районі місцевого аеродрому. Супутниковий моніторинг зафіксував чотири осередки пожеж на території "Борисоглебска"", — йдеться у повідомленні.

КАБи РФ / Інфографіка: Главред

Як розповіли джерела, СБУ прикладають максимально зусиль, аби зменшити спроможність противника тероризувати мирні українські міста винищувачами з КАБами.

"Демілітаризація російських військових аеродромів триватиме, бо ворог не повинен почуватися спокійно навіть на своїй території", — додав поінформований співрозмовник в СБУ.

Що за відомство СБУ? Служба безпеки України (СБУ; укр. Служба безпеки України, СБУ) - правоохоронний орган спеціального призначення, що забезпечує державну безпеку України. Підпорядкована Президенту України, повідомляє "Вікіпедія".

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Окрім цього, ЗСУ вибили сотні цілей на території РФ. Наші захисники знищили російську техніку на понад $15 млрд завдяки бойовій системі Міноборони DELTA.

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