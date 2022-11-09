ЗСУ показали росіянам, чиє Запоріжжя: для 150 окупантів минула доба стала останньою

ЗСУ, війська РФ / 10-та гірничо-штурмова бригада (ілюстративне фото), УНІАН

В Запорізькій області ВСУ ліквідували до 150 загарбників. Також була знищена техніка ворога.

Як повідомили в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ, підтверджено ураження підрозділів противника на тимчасово окупованій території Запорізької області. 6 листопада знищено 15 одиниць військової техніки різного типу, поранено та вбито до півтори сотні окупантів.

Також українські пілоти протягом минулої доби завдали по ворогу 18 ударів. Під поразку потрапили 4 взводних опорних пункти, 10 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також 4 позиції ворожої ППО.

Також за минулу добу українські захисники збили 5 БпЛА "Ланцет" і 4 — "Орлан", а артилеристи і ракетники потрапили в пункт управління і 4 райони зосередження живої сили, озброєння і військової техніки окупантів.

Нагадаємо, нещодавно Збройні Сили України ліквідували російського окупанта Сергія Франка . Загарбник воював проти України з червня. "Вантажем 200" став на території "ЛНР". Російські пропагандисти пишуть, що Франко рвався на фронт з перших днів російського вторгнення в Україну, але був включений до списку з четвертого разу. Поховали окупанта 31 жовтня.

Крім того, на війні в Україні був ліквідований мобілізований зі Свердловської області 27-річний Олександр Сізіков. Перед відправкою на фронт окупант заявляв, що його "справа вірна".

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