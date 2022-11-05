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За два місяці ЗСУ знищили понад 500 зеків, завербованих "кухарем Путіна"

5 листопада 2022, 11:29

За останні три тижні в соцмережах були опубліковані десятки нових повідомлень від родичів ув'язнених про їх загибель.

Пригожин
Євген Пригожин завербував тисячі кримінальників / Reuters , Вести

За даними українського Центру вивчення та протидії гібридним загрозам виявлено та верифіковано понад двісті листів за підписом Андрія Трошева (одного з керівників ПВК Вагнера) зі співчуттями родинам найманців Євгена Пригожина (кухаря Путіна), набраних у російських колоніях.

Всього станом на середину жовтня загинуло понад 500 зеків. Про це йдеться в матеріалі російського видання The Insider.

Відзначається, що до листів додається посмертна медаль "За відвагу", а самі документи (їх в соцмережах публікують родичі) акуратно пронумеровані, що дозволяє робити висновки про їх кількість.

Журналісти зв'язалися з деякими родичами фігурантів списку загиблих. Вони підтвердили інформацію, що їхні близькі вирушили на війну з колоній і загинули на території України.

Відзначається, що за останні три тижні в соцмережах були опубліковані десятки нових повідомлень від родичів ув'язнених про їх загибель, так що до початку листопада їх число точно більше 500, уточнюється в матеріалі.

РосЗМІ також уточнюють, що на кінець вересня, пригожинська ПВК завербувала близько шести тисяч ув'язнених, і з них до того моменту були вивезені не менше 2036 осіб. Це означає, що до жовтня ЗСУ України знищили приблизно чверть російських кримінальників, які доїхали до фронту.

При цьому, за оцінкою центру, загальна кількість загиблих в Україні найманців ПВК Вагнера (включаючи як зеків, так і звичайних найманців) — від 800 до 1000 осіб.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що окупаційна армія РФ не справляється в Україні, тому на війну вербують російських ув'язнених, заявив творець ПВК Вагнера Євген Пригожин ("кухар Путіна").

Як розповідають полонені окупанти, на війну ув'язнених агітує особисто Пригожин. Він приїжджає в колонії і виступає перед ув'язненими.

Читайте більше:

Євген Пригожин ПВК Вагнер війна Росії та України
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