ЗСУ показали на відео видовищний танковий бій на навчаннях / Міноборони України

ЗСУ на південному напрямку продовжують проводити навчання протитанкових артилерійських та інженерних підрозділів, які несуть бойову службу на адміністративному кордоні з тимчасово окупованою росіянами територією АР Крим.

Відповідне повідомлення було опубліковано на офіційному сайті Міноборони України.

Цього разу кілька підрозділів одночасно відпрацьовували навчальні завдання в тісній взаємодії один з одним.

Як повідомив командувач операцією Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв, за легендою навчань, військовослужбовці повинні були спільними силами відбити спробу прориву ворожої бронетехніки на танконебезпечному напрямку.

"За лічені хвилини вони зайняли певні позиції, розгорнули артустановки і почали установку мінних загороджень", - підкреслив Наєв.

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За словами командувача, було важко, але військові працювали в штатному режимі, спокійно і впевнено, як у бойовій обстановці. Разом з тим за вмілими злагодженими діями відчувалася щоденна напружена служба і значний досвід.

"Ці навички за вісім років війни кожним військовослужбовцям вже освоєні, тому завдання виконуються чітко, впевнено і злагоджено. Очевидно, що і в бойових умовах вони будуть діяти так само ефективно і будуть прикривати небезпечні напрямки від реального противника", - підкреслив генерал-лейтенант.

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Нагадаємо, раніше в зоні військового конфлікту на Донбасі бійці ЗСУ з 24-ї окремої механізованої бригади одним ударом знищили російську переносну станцію наземної розвідки ПСНР-8-М1, яку використовували бойовики.

"У зоні відповідальності 24 ОМБр імені короля Данила противник тривалий час використовував нову ПСНР російського виробництва. Дана станція дозволяла ворогові не тільки автоматично виявляти і визначати координати наших технічних засобів і підрозділів, а й вести точне коригування артилерійського вогню. Саме за допомогою цієї станції російські найманці здійснювали прицільні обстріли наших позицій", - заявили українські військові.