УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

ЗСУ показали на відео видовищний танковий бій на навчаннях

15 грудня 2021, 08:25

Як повідомив командувач Операцією Об'єднаних сил генерал Сергій Наєв, бійці і офіцери "відбили" на навчаннях спробу прориву бронетехніки ворога.

ВСУ
ЗСУ показали на відео видовищний танковий бій на навчаннях / Міноборони України

ЗСУ на південному напрямку продовжують проводити навчання протитанкових артилерійських та інженерних підрозділів, які несуть бойову службу на адміністративному кордоні з тимчасово окупованою росіянами територією АР Крим.

Відповідне повідомлення було опубліковано на офіційному сайті Міноборони України.

Цього разу кілька підрозділів одночасно відпрацьовували навчальні завдання в тісній взаємодії один з одним.

Як повідомив командувач операцією Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв, за легендою навчань, військовослужбовці повинні були спільними силами відбити спробу прориву ворожої бронетехніки на танконебезпечному напрямку.

"За лічені хвилини вони зайняли певні позиції, розгорнули артустановки і почали установку мінних загороджень", - підкреслив Наєв.

Реклама

За словами командувача, було важко, але військові працювали в штатному режимі, спокійно і впевнено, як у бойовій обстановці. Разом з тим за вмілими злагодженими діями відчувалася щоденна напружена служба і значний досвід.

"Ці навички за вісім років війни кожним військовослужбовцям вже освоєні, тому завдання виконуються чітко, впевнено і злагоджено. Очевидно, що і в бойових умовах вони будуть діяти так само ефективно і будуть прикривати небезпечні напрямки від реального противника", - підкреслив генерал-лейтенант.

читайте такожJavelin не захистять від агресії РФ: у ЗСУ пояснили, чого не вистачає Україні

Нагадаємо, раніше в зоні військового конфлікту на Донбасі бійці ЗСУ з 24-ї окремої механізованої бригади одним ударом знищили російську переносну станцію наземної розвідки ПСНР-8-М1, яку використовували бойовики.

"У зоні відповідальності 24 ОМБр імені короля Данила противник тривалий час використовував нову ПСНР російського виробництва. Дана станція дозволяла ворогові не тільки автоматично виявляти і визначати координати наших технічних засобів і підрозділів, а й вести точне коригування артилерійського вогню. Саме за допомогою цієї станції російські найманці здійснювали прицільні обстріли наших позицій", - заявили українські військові.

viber
ЗСУ військові навчання новини України
Зараз ви переглядаєте новину «ЗСУ показали на відео видовищний танковий бій на навчаннях». Інші новини України читайте в розділі «Україна». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
У моду на зиму 2022 увійшли дивовижні жіночі шапки, які зігріють навіть в найлютіший морозУ моду на зиму 2022 увійшли дивовижні жіночі шапки, які зігріють навіть в найлютіший мороз Рідкісна удача в грошах, покупка квартири і везіння у всьому: щасливі місяці для знаків Зодіаку в рік ТиграРідкісна удача в грошах, покупка квартири і везіння у всьому: щасливі місяці для знаків Зодіаку в рік Тигра Гороскоп на картах Таро на грудень 2021 для водних знаків Зодіаку - Скорпіонів, Риб, РаківГороскоп на картах Таро на грудень 2021 для водних знаків Зодіаку - Скорпіонів, Риб, Раків Травесті-діва Монро показала, як виглядає без концертного образу, макіяжу та перукиТравесті-діва Монро показала, як виглядає без концертного образу, макіяжу та перуки Смачний м'ясний рулет на Новий рік 2022: неймовірно простий рецептСмачний м'ясний рулет на Новий рік 2022: неймовірно простий рецепт
Бажаєте першими дізнаватись про важливі новини в Telegram?
пізніше
Підписатися
09:21

Православний календар 2022: важливі дати, пости і поминальні дні

08:48

Гороскоп на сьогодні 15 грудня 2021: Ракам – знаки долі, Левам – ревнощі, Скорпіонам - втратиВідео

08:33

Історія повторюється: як Захід втихомирював СРСР півстоліття томуПогляд

08:32

Коронавірус в Україні 15 грудня: за добу понад 8 тисяч нових випадків та 356 жертв

08:25

ЗСУ показали на відео видовищний танковий бій на навчаннях

Реклама
08:05

У скільки обійдеться українцям новорічний стіл 2022 - бюджетний і з делікатесами

07:58

У Мінцифрі розповіли, як запрацює сертифікат для третьої дози вакцини від COVID-19Відео

07:49

Календар 2022: як і коли відпочиває Україна

07:20

Гороскоп Зеленського на 2022 рік: астролог зробив передбачення для президента

07:10

Зустріч Зеленського з Макроном і Шольцем і удар по ПП-2: дипломат назвав план для України і ЗаходуВідео

07:07

В РНБО допустили компроміс з Росією та назвали "червоні лінії"

06:39

Карантин неминучий, штам Омікрон вже проник в 77 країн світу - ВООЗ

06:28

"Хорватський сценарій" для УкраїниПогляд

06:02

У чому зустрічати Новий рік 2022, щоб задобрити Чорного Водяного ТиграФотоВідео

05:41

Смачні салати на Новий рік 2022: три дивовижно простих рецептаВідео

05:28

Росія стягнула війська до кордонів України і загрожує вторгненням: дипломат пояснив сценарій ПутінаВідео

05:06

Ретроградна Венера 2021 вдарить по здоров'ю - на що звернути увагу

05:05

"Змінила спортивний костюм на смокінг": Олена Шоптенко без бюстгальтера примірила чоловічий костюм

04:43

Куди з користю використовувати шкаралупу від волоських горіхів: 3 несподівані застосування

04:22

Як видалити наліт і бруд з плитки: 3 народних способи, які не підведуть

Реклама
03:49

Названо ідеальні продукти для щитовидної залози

03:15

Що подарувати чоловікові на Новий рік 2022 - класичні та оригінальні ідеї подарунківВідео

02:47

Українське молоко – одне з найдорожчих у Європі: чому на "молочку" росте цінаВідео

02:33

Онука Софії Ротару з нареченим-мільйонером показала зворушливі кадри з весілля

02:14

Дієтолог перерахувала небезпечні для тіла приховані джерела цукру

01:45

Психолог пояснила, чому під час пандемії стало більше панічних атакВідео

01:17

Тіна Кароль здивувала фанатів кардинальними змінами в зовнішності

00:51

Прикмети на 15 грудня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

14 грудня, вівторок
23:54

У Дніпрі маршрутка з пасажирами влетіла у позашляховик, багато постраждалих

23:24

Незабаром дві країни стануть членами Євросоюзу - ЗМІ

23:13

Синоптик розповів, коли в Україну прийде похолоданняВідео

22:58

Що потрібно зробити перед виходом з дому, щоб залучити удачу і багатствоВідео

22:47

У НАТО рознесли пропозицію Путіна щодо ракетного мораторіюВідео

22:10

Спецоперація під Києвом: подробиці штурму квартири зі стрільцем

21:47

Повна катастрофа: Андрій Богдан вважає, що Байден "тролить" Україну після зустрічі з ПутінимВідео

21:32

Експерт порадила, як продукти найкраще їсти при застуді

21:13

У Туреччині після вживання "гримучої суміші" помер український моряк

21:11

Більше 2000 гривень: у скільки українцям обійдеться скромний стіл на Новий рік 2022Відео

21:11

Не варто зв'язуватися з ними: топ-3 знака зодіаку чоловіків, яких потрібно обходити стороною

21:01

Максим Галкін показав рідкісне фото свого старшого брата

Реклама
20:56

Україна не залишиться сама в разі вторгнення Росії - Резніков

20:51

"Врізався таі зник": дружина відомого українського ведучого потрапила в ДТП

20:38

Вихователі навіть не помітили: у Дніпрі з дитячого садка втекла 4-річна дівчинкаВідео

20:37

Гороскоп на 2022 рік для Близнюків: важливі події і кардинальні зміниВідео

20:30

Зеленський зустрінеться з генсеком НАТО в БрюсселіВідео

20:20

"Безпрецедентна загроза": Кличко розповів, як Київ готується до нападу РФ

20:20

Найгарніший новорічний манікюр 2022, який схвалить Чорний Водяний ТигрФотоВідео

20:12

У Польщі на вулиці поліцейські врятували від смерті 41-річну українкуВідео

20:10

У Черкасах іноземець побив і штрикнув підлітка ножем у живіт, але уникнув в'язниці

20:00

Масштабна ДТП у Луцьку: лікарі борються за життя жінки, а її син почав заїкатисяВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти