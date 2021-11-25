Кара з небес: ЗСУ яскраво знищили позицію бойовиків на Донбасі

ЗСУ яскраво знищили позицію бойовиків на Донбасі / УНІАН

Українські військовослужбовці на Донбасі точним артилерійським ударом знищили одну з бойових позицій терористів і російських військ. Відповідне відео опублікувала в Facebook волонтер Юлія Толмачова. Це сталося в середу, 24 листопада.

"Упс. Знову десь, коли, хто відпрацював!",- написала вона. Судячи з кадрів, відео було знято з безпілотника, який точково скинув боєприпас на опорний пункт ворога.

"Побратими з галактики Отрікс. Спасибі", - написав у коментарях до відео офіцер ЗСУ Анатолій Штефан з позивним"Штірліц".

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Нагадаємо, раніше в зоні військового конфлікту на Донбасі бійці ЗСУ з 24-ї окремої механізованої бригади одним ударом знищили російську переносну станцію наземної розвідки ПСНР-8-М1, яку використовували бойовики.

"У зоні відповідальності 24 ОМБр імені короля Данила противник тривалий час використовував нову ПСНР російського виробництва. Дана станція дозволяла ворогові не тільки автоматично виявляти і визначати координати наших технічних засобів і підрозділів, а й вести точне коригування артилерійського вогню. Саме за допомогою цієї станції російські найманці здійснювали прицільні обстріли наших позицій", - заявили українські військові.