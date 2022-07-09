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ЗСУ підходять: жителів Херсонщини закликали підготувати укриття, щоб пережити бої з окупантами

9 липня 2022, 19:57

Людям рекомендують знайти не тільки безпечне місце, а й підготувати запаси води і їжі.

Херсон ВСУ
Херсонцям потрібно приготується до контрнаступу ЗСУ / Колаж УНІАН, Людмила Денісова

Українські військові показують відмінні результати і все далі просуваються на Херсонщині. Місцева влада закликала жителів області підготувати укриття і запаси їжі і води, щоб пережити бої ЗСУ з окупантами. Про це заявив заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський в ефірі телемарафону.

Він попросив людей, у яких є можливість, хоча б на час виїхати з дому. Так буде безпечніше.

"Я знаю, що це дуже важко і не всі мають можливість, але потрібно це робити. Хто ніяк не може це зробити - треба готуватися до того, що знадобиться знову укриття, знову необхідно підготувати запас води, запас їжі для того, щоб пережити наступ наших військ. Ми розуміємо, що наші хлопці будуть працювати максимально акуратно, хірургічно, щоб зберегти кожне життя, але війна є війна", - додав Соболевський.

читайте такожЯк йде звільнення Херсона: з'явилися офіційні дані і карта

Нагадаємо, раніше була інформація про те, що армія окупантів зазнала величезних втрат на півдні після контратаки української армії. Відповідно, російські агресори змушені були відступити і їм довелося зайняти оборону на дуже невигідних рубежах в районі села Костромка.

Голова Служби зовнішньої розвідки України (2005-2010 років), генерал армії України Микола Маломуж переконаний, що вже в серпні ЗСУ почнуть звільняти Херсон.

Дивіться онлайн новини Херсона:

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