'Перевага української артилерії є не всюди': у ЗСУ розкрили небезпечні ділянки фронту

Калашніков водночас зауважив, що перевага української артилерії є зараз не на всіх ділянках фронту.

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Експерт розповів про успіхи ЗСУ на фронті / колаж: Главред, фото: Комадування Об'єднаних Сил ЗСУ, 53 окрема механізована бригада

Пресофіцер 26-ї артилерійської бригади імені генерал-хорунжого Романа Дашкевича Олег Калашніков розповів, що потужність російської артилерії на війні проти України суттєво скоротилася - від 70-80 тис. пострілів на добу на початку вторгнення до 8 тис. у середньому зараз.

"За даними Сухопутних військ ЗСУ від 13 жовтня, українські війська вперше від початку повномасштабної війни почали вистрілювати більше артилерійських снарядів на день, ніж російська армія. Так, у четвертому кварталі 2023 року окупанти випускали в середньому 7 тис. снарядів на день, а українські захисники - 9-ти", - зазначив Калашніков у коментарі "Українському Радіо".

Калашніков водночас зауважив, що перевага української артилерії є зараз не на всіх ділянках фронту.

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"Є Авдіївський напрям, є локації на півночі, де ворог намагається максимально завдавати вогневе ураження і здійснює максимальну кількість пострілів на день. Цифра може бути і за 10 тисяч снарядів", - повідомив представник 26 артилерійської бригади.

"А якщо брати в середньому, то ситуація у ворога просіла: в деякі дні пострілів може бути 8 тисяч на добу. Якщо згадати динаміку вторгнення в березні-квітні 2022 року, то артилерійські постріли сягали 70-80 тисяч на добу. В травні минулого року вони могли показувати 60 тисяч. Потім потроху почали просідати", - розповів Калашніков.

За його словами, коли кількість пострілів ворожої артилерії зменшилася до 50 тис. на добу, російські війська вже не мали такої вогневої підтримки для їхнього наступу. Це одна з причин, чому наступ окупантів почав сповільнюватися. ЗСУ тоді почали здійснювати свій контрнаступ.

Ситуація на фронті: що відомо

Нагадаємо, що ЗСУ можуть просунутись на трьох напрямках лівобережжя Херсонщини. Йдеться про три ділянки, де можуть діяти українські військові. Зокрема, від двох мостів, залізничного і автомобільного поблизу Антонівки.

В ЗСУ повідомили про наслідки штурму Авдіївки. Росіяни на Таврійському напрямку починають відмовлятися йти в атаку. В ОСУВ "Таврія" зазначили, що кількість втрат противникав живій силі почала рости.

Росія "поклала" у штурмах Авдіївки 7 тисяч солдатів. За три тижні активних штурмів росіяни залишилися без сотні танків, 250-ти одиниць іншої бронетехніки.

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