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ЗСУ намагалися прорвати оборону РФ на лівому березі Херсонської області - ISW

Анна Ярославська
1 листопада 2023, 07:26
Українські військові зберігають позиції та продовжують наземну активність на лівому березі Херсонщини.
ВСУ, Херсонська область
Українські військові продовжують утримувати позиції в Кринках / Колаж: Главред, фото: командування Об'єднаних Сил ЗС України, УНІАН

Українські військові продовжують утримувати позиції в Кринках і поблизу Антонівського шосе, а також залізничних мостів. Також ЗСУ намагалися прорвати російську оборону в районі Піщанівки та Пойми у Херсонській області. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни.

Російські блогери стверджували, що українські військові зберігають позиції та продовжують наземну активність на східному (лівому) березі Херсонської області станом на 31 жовтня.

Ситуація в Херсонській області-карти ISW
Ситуація в Херсонській області-карти ISW / Фото: understandingwar.org

Також вони стверджували, що українські військові продовжують утримувати позиції в Кринках і поблизу Антонівського шосе і залізничних мостів. Російські блогери стверджували, що бойові дії тривають в районі Кринки і Антонівського залізничного мосту і що українські війська намагалися прорвати російську оборону в районі Піщанівки і Пойми.

відео дня

Російські військові 31 жовтня продовжили авіаудари по цілях на західному (правому) березі Херсонської області. Південне оперативне командування України повідомило, що російські окупанти за минулу добу випустили 45 бомб у Херсонському та Бериславському районах.

Ситуація на Херсонщині

Сили оборони України продовжують наступальні дії на кількох напрямках. Зокрема, ЗСУ вдалося просунутися на лівому березі Херсонської області північніше Підстепного. Окупанти скаржаться, що українські війська продовжують перекидати підкріплення в цей район.

Прессекретар Сил оборони півдня Наталія Гуменюк розповіла про ситуації на лівому березі Дніпра в Херсонській області. За її словами, сили оборони України намагаються вести бойові дії максимально ефективно для тих ділянок, де це доречно. Втім, говорити про фізичне і географічне просування ще рано.

Раніше Інститут вивчення війни вказав на те, що Сили оборони України на Лівому березі Дніпра Херсонської області проводять більш масштабні операції, ніж це було раніше.

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