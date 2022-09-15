ЗСУ "перемололи" два стрілецькі полки росіян, дуже багато поранених - Генштаб

Окупанти зазнають втрат на Слобожанському напрямку-Генштаб / скріншот Telegram-канал Залужного, УНІАН

Росіяни несуть значні втрати на Слобожанському напрямку, йдеться у вечірньому зведенні Генштабу в четвер, 15 Вересня.

За інформацією військових, 202-й і 204-й стрілецькі полки 2-го армійського корпусу окупаційних військ, які брали участь у бойових діях, спішно виведені на тимчасово окуповану територію Луганської області і підлягають розформуванню.

"Залишки особового складу розподілені серед підрозділів мобілізаційного резерву. Через велику кількість поранених в населеному пункті Новоайдар під військові госпіталі терміново перепрофілюють цивільні медичні установи, в тому числі й дитячу лікарню", - йдеться в повідомленні.

В цілому, як зазначили в Генштабі, військово-політичне керівництво Російської Федерації схвалило рішення поповнити резерв для війни в Україні за рахунок установ виконання покарань, державних підприємств і установ, зняття обмежень на призов для багатодітних сімей і примусового створення регіональних батальйонів, сформованих за національною ознакою.

Наступ ЗСУ на Харківщині

Раніше повідомлялося, що після звільнення Куп'янська та Ізюма війська РФ вже не зможуть проводити успішні операції. Про це заявив колишній голова Служби зовнішньої розвідки України, генерал армії України Микола Маломуж. Куп'янськ був для РФ важливою логістичною точкою - він був потрібен окупантам як для утримання своїх позицій, так і для розвитку подальшого наступу.

Також Маломуж зазначав, що після успіху ЗСУ на Харківщині війська РФ можуть тікати вже з Херсонської області. Він підкреслив, що армія України операцією в Харківській області запобігла захопленню Донеччини.

Аналітики Американського Інституту вивчення війни (ISW) відзначають, що невдача російських окупантів в Харківській області в результаті контрнаступу ЗСУ змусила Кремль визнати свою поразку. Москва вперше відкрито визнала поразку від початку вторгнення в Україну в лютому 2022 року.

Читайте також: