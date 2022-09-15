Окупанти масово здаватимуться: на Заході визнали контрнаступ ЗСУ на Харківщині найбільшою поразкою РФ

На Заході визнали контрнаступ ЗСУ на Харківщині найбільшою поразкою РФ/ Генштаб ЗСУ

Контрнаступ Збройних сил України на Харківщині став однією з найвеличніших контратак у сучасній історії. У той же час для країни-агресорки Росії цей провал став найбільшою поразкою з часів Другої світової війни.

Про це заявив науковий співробітник лондонського Королівського інституту об'єднаних служб Джастін Бронк у статті для Daily Mail. Він зазначив, що українські сили тепер намагаються втримати свій імпульс на полі бою.

Бронк наголосив, що російські війська після такого провалу цілком імовірно почнуть масово здаватися.

При цьому у Кремлі шукатимуть варіанти, як відповісти на таку військову поразку. Цей військовий провал став для окупантів найбільшим у війні проти України з тих пір, як вони не змогли захопити українську столицю і були змушені відійти з Київської та Чернігівської областей навесні.

Бронк також натякнув, що цей провал загарбників у цьому році буде не останнім.

"Це було одне з найуспішніших контрнаступів, які ми бачили в сучасній історії, з погляду території, завойованої при заданій швидкості просування. Україна "заманила" Росію, щоб вона погодилася на бій на виснаження у дуже невигідному у воєнному відношенні становищі", – зазначив Бронк.

Він додав, що військам РФ тепер буде "важко уникнути нових лих до зими".

Наступ ЗСУ на Харківщині

Раніше повідомлялося, що після звільнення Куп'янська та Ізюма війська РФ вже не зможуть проводити успішні операції. Про це заявив колишній голова Служби зовнішньої розвідки України, генерал армії України Микола Маломуж. Куп'янськ був для РФ важливою логістичною точкою – він був потрібен окупантам як для утримання своїх позицій, так і для розвитку подальшого наступу.

Також Маломуж зазначав, що після успіху ЗСУ на Харківщині війська РФ можуть втекти вже з Херсонської області. Він наголосив, що армія України операцією у Харківській області запобігла захопленню Донеччини.

Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) зазначають, що невдача російських окупантів в Харківської області в результаті контрнаступу ЗСУ змусила Кремль визнати свою поразку. Москва вперше відкрито визнала поразку з початку вторгнення в Україну в лютому 2022 року.

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