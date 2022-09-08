"Навіть не обмиє": у Генштабі показали картонні погони підполковника "елітних" російських ВДВ

На покинутих позиціях окупантів знайшли картонні Погони / колаж фото Генштаб РФ, Reuters

Українські військові звільняють наші території від ворога. Під час огляду покинутих позицій окупантів бійці ЗСУ знайшли "новітні" погони російського підполковника, тільки ось зроблені вони були з картону, паперу та скотчу. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Ці погони належать російському підполковнику "елітних" повітряно-десантних військ з ім'ям Барар Дмитро Олександрович.

"Погони з картону для підполковника "елітних" ВДВ - схоже, з логістикою у росіян не дуже. З рубрики "друга армія світу "- бутафорія", - з насмішкою відреагували в Генштабі.

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Українці вже оцінили це:

"Погони з картону, труну з поліетилену) на що заслужили) точніше, до чого дослужилися)";

"Картонно-пакетні війська))";

"І як він їх обмиє?) Хоча, схоже, навіть не встигне...";

"Яка армія - такі і погони".

Нагадаємо, нещодавно Главред повідомляв про те, що на території Білорусі поблизу кордону з Україною помітили танки, але не залізні, а теж дерев'яні. Муляжі техніки встановили уздовж кордону.

"З метою проведення заходів оперативного маскування і демонстрації своєї присутності підрозділи Збройних сил Білорусі розміщують в прикордонних з Україною районах дерев'яні муляжі танків", - заявив речник Міноборони України Олександр Мотузяник.

Пізніше в Херсоні помітили протитанкові їжаки. Але при цьому вони були зроблені не з заліза, а з дерева. Окупанти зробили шестикутний хрест зі стовбурів дерев, які вони прибили один до одного.

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