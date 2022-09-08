"Навіть не обмиє": у Генштабі показали картонні погони підполковника "елітних" російських ВДВ

Погони з картону українські військові знайшли на покинутих позиціях ворога.
Українські військові звільняють наші території від ворога. Під час огляду покинутих позицій окупантів бійці ЗСУ знайшли "новітні" погони російського підполковника, тільки ось зроблені вони були з картону, паперу та скотчу. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Ці погони належать російському підполковнику "елітних" повітряно-десантних військ з ім'ям Барар Дмитро Олександрович.
"Погони з картону для підполковника "елітних" ВДВ - схоже, з логістикою у росіян не дуже. З рубрики "друга армія світу "- бутафорія", - з насмішкою відреагували в Генштабі.
Українці вже оцінили це:
- "Погони з картону, труну з поліетилену) на що заслужили) точніше, до чого дослужилися)";
- "Картонно-пакетні війська))";
- "І як він їх обмиє?) Хоча, схоже, навіть не встигне...";
- "Яка армія - такі і погони".
Нагадаємо, нещодавно Главред повідомляв про те, що на території Білорусі поблизу кордону з Україною помітили танки, але не залізні, а теж дерев'яні. Муляжі техніки встановили уздовж кордону.
"З метою проведення заходів оперативного маскування і демонстрації своєї присутності підрозділи Збройних сил Білорусі розміщують в прикордонних з Україною районах дерев'яні муляжі танків", - заявив речник Міноборони України Олександр Мотузяник.
Пізніше в Херсоні помітили протитанкові їжаки. Але при цьому вони були зроблені не з заліза, а з дерева. Окупанти зробили шестикутний хрест зі стовбурів дерев, які вони прибили один до одного.
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