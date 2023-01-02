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ЗСУ відрізають трасу постачання окупантів під Кремінною - британська розвідка

2 січня 2023, 09:39
За даними британських розвідників, Р66 є основним маршрутом постачання північної частини Донбаського фронту РФ з Бєлгородської області РФ.
Кремінна, ВСУ
ЗСУ відрізають трасу постачання окупантів під Кремінною - британська розвідка/ facebook.com/GeneralStaff.ua

В районі міста Кремінна (Луганська область) українська армія веде жорстокі битви з російськими окупантами за ключову дорогу Р66, по якій ті забезпечуються з Бєлгородської області країни-агресора. Про це повідомляється на офіційній сторінці Міноборони Великобританії в сервісі мікроблогів Twitter.

Як йдеться у зведенні, протягом останніх п'яти діб російські та українські війська вели бої за контроль над дорогою Р66 – на ділянці на північ від міста Кремінна, яка тимчасово перебуває під контролем окупантів.

За даними британських розвідників, Р66 є основним маршрутом постачання північної частини Донбаського фронту РФ з Бєлгородської області РФ.

Крім того, повідомляється, що траса знаходиться під обстрілом української артилерії ще з жовтня минулого року. Як кажуть аналітики, якби ЗСУ змогла повністю припинити постачання за цим маршрутом, то це, цілком ймовірно, ще більше підірвало б оборону Кремінної російськими окупантами.

Новий наступ Росії

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що аналітики Інституту вивчення війни заявили, що як мінімум з жовтня Москва формує умови для нового найбільш небезпечного курсу дій - відновлення вторгнення на північ України, можливо, спрямованого проти Києва.

У звіті ISW наголошується, що російські окупанти можуть спробувати провести диверсійну атаку на землі або в інформаційному просторі для відновлення напруженості на півночі України для того, щоб спробувати відвернути ЗСУ від оборони на Донбасі.

При цьому, на думку аналітиків, навіть якщо російські окупанти підуть у новий наступ з Білорусі, дуже малоймовірно, що їм вдасться захопити Київ.

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ЗСУ війна Росії та України
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