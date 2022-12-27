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ЗСУ відбили штурм РФ під Бахмутом: в окупантів за добу понад 200 убитих і поранених

27 грудня 2022, 19:20
За добу на Бахмутському напрямку сталося 175 обстрілів і більше 20 боєзіткнень.
Бахмут
ЗСУ утилізують окупантів РФ під Бахмутом / Twitter / informatorlgua, Freeradio

Бійці Збройних сил України продовжують відбивати штурми російських окупантів на Бахмутському напрямку, загарбники несуть катастрофічні втрати, заявив речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий.

Бахмут залишається головним напрямком удару ворога. Окупанти зосередили весь свій вогневий потенціал артилерії, РСЗВ, танків, намагаючись прорвати нашу оборону, підкреслив він у ефірі інформаційного марафону.

"Ворог несе важкі втрати. Тільки за цю добу 175 обстрілів було, більше 20 боєзіткнень на Бахмутському напрямку. Ворог втратив 77 осіб убитими і 125 пораненими", — повідомив представник Східного угруповання ЗСУ.

За його даними, окупанти вирішили змінити тактику і замість ротних або батальйонних тактичних груп діють у складі дрібних груп до 20 осіб, розосереджено намагаючись наблизитися до передових позицій українських військ, щоб вступити в ближній бій.

"Вони також намагаються бути активними на Авдіївському напрямку, продовжуючи там штурмові дії. Це після Бахмутського, напевно, наступний за активністю напрямок. І час від часу намагається контратакувати на Луганському напрямку. Однак також ці атаки зазнають невдачі, вони зазнають втрат і відступають", — додав Череватий.

Ситуація на Бахмутському напрямку

Раніше глава ГУР Кирило Буданов заявив про те, що російські окупанти вже 8 місяців намагаються досягти результатів у Донецькій області та захопити місто Бахмут. Вони тероризують мирних жителів і продовжать щоденні обстріли міста.

Бахмут має дуже вигідне розташування з військової точки зору. Через це російські окупанти не відступають від міста.

Радник Офісу президента Олексій Арестович сказав, що армія України завдає серйозної шкоди військам Росії під Бахмутом Донецької області. Як стверджує Арестович, там з півночі намагаються просуватися кадировці з полку Ахмат, а зі сходу – бойовики ПВК Вагнера і мобілізовані ув'язнені.

Читайте більше:

Бахмут війна на Донбасі війна Росії та України
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