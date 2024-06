ЗСУ відбили позиції на Харківщині 'але': де наступають росіяни – карти ISW

Українські військові в ході контратаки відновили позиції у Харківській області поблизу Липців, але біля Вовчанська фіксується просування російських окупантів. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Повідомляється, що ЗСУ відбили позиції поблизу Липців 18 червня.

Бої також тривали біля Липців, Зеленого та Нескучного 17 і 18 червня.

За даними Інституту вивчення війни, російські загарбники нещодавно просунулися у Вовчанську на території Агрегатного заводу.

Також повідомляється, що російські окупанти нещодавно просунулися на захід від Кремінної під час продовження атак уздовж лінії Куп’янськ - Сватове - Кремінна.

"Українська бригада, яка діяла на Сватівському напрямку, заявила, що підрозділи російських 3-ї та 144-ї мотострілецьких дивізій, включаючи танкові полки та посилені додатковими загонами спецназу та ПВК, намагаються просунутися вздовж лінії Чернещина - Першотравневе, щоб захопити Борову. У бригаді зазначили, що окупанти 18 червня значно активізували бойові дії на Сватівському напрямку", - повідомляє ISW.

Як додають аналітики, українські джерела повідомляли, що війська РФ зосереджують велике угруповання чисельністю до 10 тисяч особового складу та 450 одиниць військової техніки, у тому числі 200 артилерійських систем, вздовж району Райгородка – Нововодяне. Крім того, окупанти протягом кількох тижнів шукали слабкі місця в обороні ЗСУ.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.