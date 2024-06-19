ЗСУ відбили позиції на Харківщині 'але': де наступають росіяни – карти ISW

За даними Інституту вивчення війни, російські загарбники нещодавно просунулися у Вовчанську на території Агрегатного заводу.

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ЗСУ відновили позиції на Харківщині / колаж: Главред, фото: 38 окрема бригада морської піхоти, 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада

Українські військові в ході контратаки відновили позиції у Харківській області поблизу Липців, але біля Вовчанська фіксується просування російських окупантів. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Повідомляється, що ЗСУ відбили позиції поблизу Липців 18 червня.

"Заступник командира батальйону безпілотників ЗСУ, який працює в цьому районі, повідомив, що українські сили відбили позиції поблизу Глибокого (на півночі від Липців) протягом останніх кількох днів. Російські "воєнкори" також стверджували, що ЗСУ продовжували контратаки під Глибоким. Командир батальйону ЗСУ розповів, що окупанти постійно ведуть штурм і швидко поповнюють резерви на Харківському напрямку, що сприяє високій інтенсивності боїв у цьому районі", - повідомляють аналітики. відео дня

Бойові дії у Вовчанську / фото: ISW

Бої також тривали біля Липців, Зеленого та Нескучного 17 і 18 червня.

За даними Інституту вивчення війни, російські загарбники нещодавно просунулися у Вовчанську на території Агрегатного заводу.

Також повідомляється, що російські окупанти нещодавно просунулися на захід від Кремінної під час продовження атак уздовж лінії Куп’янськ - Сватове - Кремінна.

"Українська бригада, яка діяла на Сватівському напрямку, заявила, що підрозділи російських 3-ї та 144-ї мотострілецьких дивізій, включаючи танкові полки та посилені додатковими загонами спецназу та ПВК, намагаються просунутися вздовж лінії Чернещина - Першотравневе, щоб захопити Борову. У бригаді зазначили, що окупанти 18 червня значно активізували бойові дії на Сватівському напрямку", - повідомляє ISW.

Бойові дії на Сватівському напрямку / фото: ISW

Як додають аналітики, українські джерела повідомляли, що війська РФ зосереджують велике угруповання чисельністю до 10 тисяч особового складу та 450 одиниць військової техніки, у тому числі 200 артилерійських систем, вздовж району Райгородка – Нововодяне. Крім того, окупанти протягом кількох тижнів шукали слабкі місця в обороні ЗСУ.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)? Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія. Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, командир батальйону безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес" Юрій Федоренко заявив, що росіяни після спроби наступати у Харківській області загрузли на цьому напрямку. Це сталося завдяки потужному спротиву Сил оборони.

Під час контратак на Харківщині в районі Вовчанська ЗСУ не лише повернули під контроль низку позицій, але й загнали армію країни-агресора Росії в оточення. Як з'ясувалося, серед заблокованих на агрегатному заводі росіян є штурмовики підрозділу СОБР.

В той же час, Україна повинна об'єднатися на всіх рівнях, щоб провести контрнаступ. Для успішного контрнаступу країні необхідні військові, озброєння та збереження логістики. Про це розповів військовослужбовець ЗСУ, політолог Кирило Сазонов.

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