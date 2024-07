ЗСУ відбили одну з найбільших атак окупантів на заході Донеччини – ISW

Українські війська відбили одну з найбільших механізованих атак країни-агресорки Росії від жовтня 2023 року на заході Донецької області. Це сталося у середу, 24 липня, повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW).

Російські загарбники здійснили посилену механізовану атаку чисельністю до батальйону біля міста Костянтинівка в Краматорському районі на Донеччині. Перед тим, як здійснити таку атаку, окупанти просунулися до південно-східної околиці населеного пункту.

В українській бригаді, яка діє на Курахівському напрямку, розповіли, що війська РФ під час цієї атаки одночасно задіяли 11 танків, 45 бойових броньованих машин, 12 мотоциклів, а також рідкісну бойову машину "Термінатор". Наступ здійснювали близько 200 осіб особового складу з кількох тактичних напрямків.

Українські військові помітили механізовані колони РФ на відстані, здійснюючи повітряну розвідку. Після цього ЗСУ відбили наступ окупантів артилерією, безпілотниками, а також за допомогою мінних полів.

Захисники України під час бою пошкодили або знищили шість російських танків, сім бойових броньованих машин та усі 12 мотоциклів. Коли перша хвиля техніки була знищена, ворог відступив.

Аналітики ISW висловили думку, що окупанти могли мати намір просунутися далі до Костянтинівки, маючи на меті потім захопити цей населений пункт, а також загарбники ймовірно хочуть перерізати шосе Т-0524 Вугледар-Костянтинівка.

В ISW зазначили, що російські джерела вже давно визначили перекриття шосе Т-0524 і порушення українських наземних ліній зв'язку з Вугледаром як основну тактичну мету на цьому напрямі.

При цьому в Інституті вивчення війни прогнозують, що російським окупантам, найімовірніше, не вдасться досягнути оперативно значущих успіхів у цьому районі в найближчому майбутньому.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.