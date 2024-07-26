РФ атакувала дронами інфраструктуру та гуртожиток у Чернігівській області

Російські "шахеди" вдарили по Ніжину. Ворожа атака не залишилася без наслідків.

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РФ атакувала дронами Чернігівщину / Колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, ДСНС

У ніч на 26 липня російські окупанти атакували дронами "Шахед" Ніжин Чернігівської області. У результаті є влучання в об'єкт інфраструктури та житловий гуртожиток. Крім того, поранено цивільного.

Про загрозу застосування ударних БпЛА попереджали в Повітряних силах ЗСУ. Повідомлялося, що група ударних дронів рухається через Чернігівщину в напрямку Київської та Житомирської областей.

Російська атака не залишилася без наслідків.

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"Чергова атака російських "шахедів" по Ніжину. Влучання в об'єкт інфраструктури та житловий гуртожиток, поранено цивільного", - повідомив у Telegram голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.

Станом на 04:11 стало відомо про відбій загрози застосування ворожих дронів по областях.

Скільки дронів було збито

Командувач Повітряних Сил генерал-лейтенант Микола Олещук повідомив, що у ніч на 26 липня російські окупанти вдарили балістичною ракетою "Іскандер-М" по Донецькій області та ударними БпЛА типу "Shahed".

Радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 22 "шахедів". 20 із них збиті протиповітряною обороною у Херсонській, Сумській, Житомирській та Чернігівській областях.

Відбивали повітряний напад мобільні вогневі групи Сил оборони України, зенітні ракетні війська та підрозділи РЕБ Повітряних Сил.

Сили ПВО сбили 20 ударних дронів / t.me/ComAFUA

Атаки дронів на Чернігівщину - останні новини

Зазначимо, в ніч на 20 липня окупанти також завдали удару по Ніжину. Унаслідок атаки двом літнім людям знадобилася медична допомога.

Крім того, постраждав багатоповерховий житловий будинок - 18 квартир зазнали пошкоджень різного ступеня.

6 липня в Чернігівській області ворожий дрон-камікадзе "Шахед" поцілив в об'єкт інфраструктури. Унаслідок влучання майже 6 тисяч споживачів залишилися без електроенергії.

Що таке дрон Shahed Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км (за іншими даними 1000 км). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.

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