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Окупанти просунулися поблизу п'яти селищ на Донбасі - DeepState

Анна Ярославська
26 липня 2024, 08:22
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Найбільшу активність окупанти виявили на Покровському напрямку.
ВСУ
Найгарячіше зараз на Покровському напрямку / Колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

У російської окупаційної армії є успіхи в Донецькій області. Зокрема, армії РФ вдалося просунутися біля п'яти населених пунктів. Про це повідомили аналітики моніторингового каналу DeepState вночі 26 липня.

Російські військові просунулися поблизу Прогресу, Лисичного, Веселого, Желанного та Пантелеймонівки.

Також аналітики зазначили, що бої тривають у Залізничному та біля Івано-Дар'ївки на Донбасі.

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Що кажуть у Генштабі ЗСУ

У Генштабі ЗСУ повідомили, що на Торецькому напрямку окупанти атакували позиції Сил оборони вісім разів поблизу Залізного, Нью-Йорка та Північного. Станом на ніч 26 липня, сім боїв було завершено, тривало одне бойове зіткнення.

Найбільшу активність противник проявив на Покровському напрямку. Зокрема, окупанти 31 раз намагалися прорвати українську оборону біля Олександрополя, Воздвиженки, Новоолександрівки, Тимофіївки, Іванівки, Веселого, Новоселівки Першої, Яснобродівки.

На Торецькому напрямку росіяни вісім разів атакували українські війська біля Залізного, Нью-Йорка та Північного. Сім боїв - завершені, ще одне бойове зіткнення - триває.

"Сили оборони відбили 18 атак, 13 - ще тривають (станом на ніч 26 липня, - ред.). Ворог концентрує зусилля біля Новоолександрівки та Веселого", - йдеться в повідомленні.

Ситуація на Покровському напрямку - останні новини

21 липня аналітики DeepState повідомляли, що армії країни-агресора Росії за дві доби вдалося швидко переломити хід бою за село Прогрес у Покровському районі Донецької області. У подальшому просуванні на цьому напрямку ворог ставить перед собою дві мети. Загарбники сподіваються вийти на трасу, яка з'єднує Покровськ із Костянтинівкою.

Крім того, у DeepState пізно ввечері 23 липня повідомили, що російські війська окупували Піщане на Донеччині, а також просунулися в Новоселівці Першій, біля Вовчого і Прогресу.

Зазначалося, що під Прогресом Донецької області є ризик оточення частини угруповання Сил оборони України.

Пізніше стало відомо, що бійцям 31 окремої механізованої бригади Збройних сил України вдалося прорватися з оточення в районі населеного пункту Прогрес на Покровському напрямку.

Експерт німецького видання Bild з аналізу відкритих даних Юліан Рьопке заявив, що російська армія окупувала село Новоселівка Перша Донецької області, таким чином завершивши захоплення плацдарму навколо Очеретиного.

Ресурс DeepStateMap.Live

DeepStateMap.Live — інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія.

З початком російського вторгнення команда DeepStateUA створила інтерактивну мапу про перебіг воєнних дій.

Телеграм-канал DeepStateUA створено в березні 2020, у період карантину у зв'язку з Covid-19. Коли зимою 2021/22 тривало російське стягування військ до кордонів та підготовка до вторгнення, команда телеграм-спільноти активно за цим спостерігала, висвітлювала та допомагала в ідентифікації ешелонів техніки. У ніч з 23 на 24 лютого 2022, за декілька годин до вторгнення аудиторія телеграм-каналу перетнула позначку в 10 000 підписників.

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