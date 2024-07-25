Чи існує загроза оточення Часового Яру: в ЗСУ розставили всі крапки над 'і'

Російські окупанти намагаються просунутися на флангах у напрямку міста, каже Калашніков.

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Чи існує загроза оточення Часового Яру / колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, 38 окрема бригада морської піхоти

Українські військові не фіксують загрозу оточення міста Часів Яр Донецької області. Однак, армія країни-агресорки Росії на цьому напрямку намагається просуватися на флангах. Про це заявив офіцер 26-ї артилерійської бригади імені Романа Дашкевича Олег Калашніков в ефірі телемарафону.

"Ні, на сьогодні загроза оточення не існує, її немає. Якщо подивитись на ситуацію, то ворогу не вдається здійснити ті наміри, які були спершу та які продовжує втілювати в життя", - сказав він.

Калашніков зауважив, що російські окупанти намагаються просунутися на флангах у напрямку міста.

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"Загарбники уникають прямого штурму міста, оскільки це може призвести до великих втрат. Окупанти проводять атаки невеликими групами до восьми осіб після інтенсивної артилерійської підготовки", - розповідає офіцер 26-ї артилерійської бригади імені Романа Дашкевича.

За його словами, армія РФ також використовує дрони зі скидами. При цьому ворог не застосовує броньовану техніку.

"Ситуація контрольована Силами оборони України, тому що штурми нам вдається відбивати", - підкреслив він.

Хто такий Олег Калашніков Калашніков Олег - капітан, керівник пресслужби 26-ї артилерійської бригади ім. генерала-хорунжого Романа Дашкевича. Автор ряду друкованих видань на краєзнавчу та воєнну тематику в контексті російсько-української війни 2014-20.. р.р. Член Національних спілок журналістів та фотохудожників України.

Ситуація в Часовому Яру - що відомо

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російські окупанти ще на початку квітня почали атакувати Часів Яр Донецької області, щоб захопити або вщент зруйнувати місто та стиснути основні лінії постачання українських військових.

Раніше було відомо, що ЗСУ контратакували під Часовим Яром Донецької області і вибили армію країни-агресорки Росії із мікрорайону "Канал".

В той же час, аналітики Інституту вивчення війни наголошують, що російські війська продовжують атакувати Часів Яр у Донецькій області. Окупанти мають незначні успіхи.

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