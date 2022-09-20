Ердоган назвав сценарій завершення війни nf заявив про підтримку цілісності України

Реджеп Ердоган / Reuters

Туреччина докладає зусиль для припинення війни, і інші країни повинні цьому сприяти, заявив президент Реджеп Таїп Ердоган.

Як підкреслив він у своєму виступі на Генеральній Асамблеї ООН в Нью-Йорку, "у війни ніколи не буде тріумфу, а в справедливому мирному процесі не буде переможених".

"Нам потрібен гідний вихід з цієї кризи. І це можливо тільки через дипломатичне рішення, яке є раціональним, справедливим, і придатним для застосування", – сказав президент Туреччини.

Водночас турецький лідер зробив важливу заяву про необхідність захисту територіальної цілісності України.

"Ми докладаємо величезних зусиль для того, щоб війна була завершена шляхом захисту територіальної цілісності і суверенітету України раз і назавжди. Ми хотіли б звернутися до всіх міжнародних організацій і країн світу – підтримайте мирні ініціативи Туреччини щодо врегулювання цієї суперечки", – додав Ердоган.

Як повідомляв Главред, раніше президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що хоче провести спільну зустріч лідера України Володимира Зеленського та господаря Кремля Володимира Путіна. За його словами, це необхідно для вирішення кризи, так як війна Росії проти України має наслідки, які стосуються і самої Туреччини.

За даними турецького офісу CNN Turk, Путін натякнув на готовність до особистих переговорів із Зеленським. Про це він нібито повідомив президенту Туреччини Реджепу Таїпу Ердогану під час зустрічі в Сочі 5 серпня.

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