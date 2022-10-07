Наступ ЗСУ на Луганщині: війська РФ мінують об'єкти, палять документи і готуються тікати

Війська Росії з Луганської області зібралися тікати - Гайдай / Колаж Facebook Сергія Гайдая, УНІАН

Окупаційні війська Росії на тлі наступальної операції армії України в Луганській області готуються до втечі. В окупованому Сватовому вони мінують об'єкти інфраструктури, будівлі та території, вивозять обладнання та палять документацію. Про це заявив керівник обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

У своєму Telegram-каналі він написав про те, що в Сватовому російська армія замінували об'єкти інфраструктури і закликає до самостійного виїзду з окупованого міста. Так звані "органи влади " працюють у "скороченому форматі".

"Ймовірно, розуміючи про незручний для тривалої оборони ландшафт місцевості, росіяни вирішили вивезти зі Сватового основні медичні та соціальні установи — перш за все, обладнання", - зазначив Гайдай.

Також він підкреслив, що в підконтрольній ворогу Кадіївці росіяни масово знищують архіви та копії документів. Особливо папери, в яких міститься інформація про історію окупації.

Контрнаступ армії України в Луганській області

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай 5 жовтня зробив заяву про початок операції ЗСУ зі звільнення регіону. Українські війська стали піднімати державні прапори в ряді населених пунктів. Наступ триває.

Пізніше Гайдай уточнив, що силам оборони України в Луганській області вдалося звільнити 6 населених пунктів.

Однак чиновник вирішив їх не називати для дотримання тиші. Також він закликав жителів окупованих територій Луганщини виїхати, або перебувати ближче до укриттів.

Глава ОВА Луганщини Гайдай 6 жовтня повідомив про звільнення Греківки. Важкі бої з метою деокупації інших населених пунктів тривають.

Окупанти втекли з під Харкова і Лиману до Луганської області, вибити звідти їх буде складніше.

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