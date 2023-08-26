ЗСУ - про лівобережжя Херсонщини: потужно вибиваємо війська Росії з позицій

Окупанти Росії намагаються маневрувати між островами на лівому березі Дніпра, річковий "недофлот" знищується бійцями ЗСУ, зазначила Наталія Гуменюк.

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Дії ЗСУ залишаються сюрпризом для окупантів Росії - ОК Південь / Колаж: Главред, фото: 33-тя ОМБр, Міноборони РФ

Сили оборони України знищують сили та засоби окупаційної армії агресора Росії на лівобережжі Херсонської області. Ворожі сили намагаються маневрувати між островами біля Дніпра, де їх розтрощують українські війська. Росіян вибивають з позицій, які вони намагалися займати після катастрофи на Каховській ГЕС. Про це заявила речниця об'єднаного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк.

В ефірі всеукраїнського телемарафону UA Разом вона розповіла про те, що ЗСУ вибивають окупантів РФ з позицій на лівому березі Дніпра, які вони займали після катастрофи на Каховській ГЕС.

"Російські блогери кричать про те, що армія недозабезпечена, про те, що страждають їхні сили від утиску з боку наших підрозділів. Їм дуже дошкуляє контрбатарейна боротьба, потужне вибивання відбувається з тих позицій, які вони намагалися опанувати після відходу води, спровокованого техногенною катастрофою на Каховських ГЕС", - зазначила Гуменюк. відео дня

Також вона уточнила, що війська України знищують російський річковий "недофлот", за допомогою якого ворожі сили намагаються маневрувати між островами. Йде робота і з розтрощення великокаліберних знарядь. Наносяться удари по спостережних постах і радіолокаційних станціях ворога.

"Наші дії залишаються для них сюрпризом, а результати щодня просувають нас до перемоги", - підкреслила Наталія Гуменюк.

Контрнаступ ЗСУ

Підрозділи сил оборони України продовжують своє просування в Запорізькій області. Вони наступають на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Крім цього ЗСУ проводять операції на лівому березі Херсонщини, яка зараз знаходиться під окупаційним контролем російських військ.

Армія України звільнила Урожайне Донецької області, повідомила 16 серпня заступник Міністра оборони Ганна Маляр. Контроль над населеним пунктом тактичного значення дозволяє просунутися на шляху подолання ліній "оборони" російських загарбників.

У День Державного прапора 23 серпня українські військові підняли прапор України над селом Роботине. Звільнення населеного пункту в Запорізькій області дозволяє отримати простір для маневру з метою подальшого просування на Мелітопольському напрямку.

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