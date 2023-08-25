ЗСУ готуються прорвати другу лінію оборони росіян на півдні - Коваленко

Першу лінію оборони ЗСУ прорвали після того, як було забито в Запорізькій області клин між Роботине та Вербове, наголосив експерт.

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ЗСУ мають успіхи на фронті / колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко розповів, що на Запорізькому напрямку зараз уже сформовані усі умови, щоб розпочався прорив другої лінії оборони ворога.

"Ми спостерігали за тим, як в останні місяці Сили оборони України просувалися в першій лінії оборони ворога. Це відбувалося в Запорізькій області, а також на адміністративній межі Запорізької та Донецької областей по лівому та правому берегу річки Мокрі Яли. Першу лінію оборони прорвано фактично. Це сталося після того, як було забито в Запорізькій області клин між Роботине та Вербове. Саме там ми вперше вийшли на другу лінію оборони", – пояснив Коваленко в інтерв'ю для ТСН.

Він звернув увагу на нещодавнє звільнення села Роботине на Запоріжжі та зазначив, що це найважливіший опорний пункт для російських військ саме в цій локації - на межі першої та другої лінії оборони ворога.

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Підготовка прориву другої лінії оборони окупантів

За оцінками Коваленка, перша лінія оборони російських загарбників була завглибшки близько 5 км, а друга лінія - 10-15 км. Аналітик вважає, що Сили оборони України перебувають на першій лінії основної лінії оборони ворога.

"У Новопрокопіївці вже відбуваються досить цікаві події на північних околицях цього села. Окрім всього іншого, Токмак поступово стає містом в радіусі дії нашої ствольної артилерії. Отже, всі умови сформовані для того, щоб розпочався прорив другої лінії оборони", - розповів Коваленко.

Нагадаємо, що ЗСУ просунулись на Мелітопольському напрямку та відкинули окупантів із позицій. На Авдіївському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі південніше Авдіївки Донецької області.

Аналітики Інституту вивчення війни повідомили, що ЗСУ просунулися в Запорізькій області, в РФ кажуть про критичний момент. Сили оборони України наблизилися до другої лінії "оборони" окупантів Росії в Запорізькій області.

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