Військовий розповів, коли ЗСУ зможуть просунутись до узбережжя Азовського моря

Жодних часових термінів військові перед собою не ставлять, зазначив Жеребило.

https://glavred.net/ukraine/viyskoviy-rozpoviv-koli-zsu-zmozhut-prosunutis-do-uzberezhzhya-azovskogo-morya-10495885.html Посилання скопійоване

Військовий розповів, чи зможуть ЗСУ дійти до узбережжя Азовського моря / колаж: Главред, фото: 36-та ОМБП, Вікіпедія

Заступник командира батальйону "Арей" Української добровольчої армії Сергій Жеребило, який зараз перебуває на одному з найгарячіших напрямків фронту - поблизу нещодавно звільненого селища Урожайне, в інтерв’ю Главреду розповів, чи можливо буде взагалі просуватися ЗСУ до узбережжя Азовського моря.

"Жодних часових термінів ми перед собою не ставимо. Ми довіряємо своєму керівництву, президенту Зеленському, головнокомандувачу Валерію Федоровичу Залужному і генералам за напрямками. Не хочу бути голослівним і щось прогнозувати, стаючи схожим на одного з відомих персонажів, який обіцяв завершення війни за два-три тижні", - додав Жеребило.

На думку військового, будувати прогнози - це невдячна справа, адже все залежить від фактичних подій.

відео дня

"Йдеться про людські життя, і ми не можемо класти людей штабелями - це найкращі люди нашої нації. Але ми розуміємо, що рано чи пізно наступ почнеться, і буде це, коли будуть створені найбільш сприятливі умови. Іншого шляху немає, допоки не буде звільнена вся територія України", - повідомив він.

Просування ЗСУ

Нагадаємо, що ЗСУ готуються прорвати другу лінію оборони росіян на півдні. Першу лінію оборони ЗСУ прорвали після того, як було забито в Запорізькій області клин між Роботине та Вербове, наголосив Коваленко.

В ISW повідомили, що ЗСУ просунулися в Запорізькій області, в РФ кажуть про критичний момент. Сили оборони України наблизилися до другої лінії "оборони" окупантів Росії в Запорізькій області.

ЗСУ знищили 3 склади боєприпасів росіян та вибили їх із позицій. Відомо, що за останню добу втрати ворога склали 273 особи. З них безповоротних - 109, поранених - 160.

Більше важливих новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.