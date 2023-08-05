ЗСУ наступають на півдні, ворог вибудував редути довжиною до 40 км - генерал

Силам оборони України для подолання "оборонних" ліній військ РФ на півдні потрібна інженерна техніка, і її поки недостатньо, сказав Дмитро Герега.

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Армії України не вистачає інженерної техніки для подолання "оборони" окупантів РФ на півдні / Колаж: Главред, фото: 14 ОМБр, Генштаб ЗСУ

Окупаційні війська агресора Росії на південному фронті спорудили смуги загороджень довжиною від 10 до 40 кілометрів кожна. Йдеться, в тому числі, про протитанкові мінні поля, зуби дракона, протитанкові їжаки і дротяні загородження. Армія України має нестачу інженерної техніки для подолання редутів. Про це заявив командувач Сил підтримки ЗСУ, бригадний генерал Дмитро Герега.

Як повідомляє Military Media Center, він розповів про те, що російські окупанти на південному фронту вибудували складну систему "оборони" високої щільності, яку важко подолати.

"Складність ведення Силами оборони України наступальних дій на південному напрямку полягає в тому, що противник влаштував на окупованих територіях багатоешелоновану систему інженерних загороджень, яка складається з декількох смуг протяжністю від 10 до 40 км кожна, їхня щільність досить велика", - зазначив Герега.

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За його словами, смуги загороджень військ РФ на півдні включають протитанкові мінні поля, невибухові загородження у вигляді протитанкових ровів, зуби дракона, протитанкові їжаки і дротяні загородження.

ЗСУ потребують інженерної техніки

На думку генерала Гереги, українським військам для подолання ворожих рубежів потрібні як спеціальні інженерно-саперні підрозділи, так і інженерна техніка, якої поки що недостатньо.

Зараз армія сформувала 5 інженерно-саперних батальйонів. Частина пройшла підготовку за кордоном і вже виконує завдання в Миколаївській, Херсонській та Харківській областях. У липні-серпні пройдуть підготовку близько 150 військових.

"Інженерні підрозділи отримали від країн-партнерів в якості матеріально-технічної допомоги до 100 одиниць спеціальної техніки, необхідної для різання проходів у вибухових і невибухових загородженнях (інженерні танки, установки і заряди розмінування, танкові мостові укладальники та інше). Зараз здійснюється підготовка екіпажів зазначеної техніки за кордоном", - підкреслив Дмитро Герега.

Контрнаступ ЗСУ

ЗСУ прорвали першу лінію оборони окупантів на півдні, заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр. За її словами, подальше українських військ ускладнюють інженерні споруди, обладнані окупаційною армією Росії.

Україна взяла Крим під вогневий контроль, ЗСУ дістають до всіх точок, розповів представник Української добровольчої армії Південь Сергій Братчук. Він зазначив, що війська РФ побоюються HIMARS і Storm Shadow, проте в українських військ є й інше озброєння.

ЗСУ здатні звільнити Крим до Різдва, якщо вдасться розірвати "суходільний коридор" російських окупантів на півдні, вважає військовий експерт Олексій Гетьман. На думку Гетьмана, українські війська можуть вийти до Азовського узбережжя до Дня Незалежності.

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