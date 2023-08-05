У Мережі з'явилися кадри атаки морським дроном танкера SIG в Керченській протоці

Ворожий танкер був навантажений паливом, тому вибух було видно з території Кримського півострова.

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Атака морського дрона на танкер РФ / скріншот

Внаслідок атаки морських безпілотників увечері 4 серпня в Керченській протоці отримав пробоїну великий нафтовий танкер РФ SIG, що транспортував паливо для російських військ. Дана атака - справа рук Служби безпеки та Військово-морських сил України.

Як пише УНІАН з посиланням на джерела в СБУ, спецоперація проходила за класичним сценарієм: надводний дрон, 450 кг тротилу, вибух.

Зазначається також, що ворожий танкер був навантажений паливом, тому вибух було видно з території Кримського півострова.

відео дня

Операція проходила саме в територіальних водах України.

Дивіться відео атаки морського дрона на танкер РФ:

Опубліковано відео удару морського дрона по танкеру РФ / скріншот

Тим часом голова СБУ Василь Малюк прокоментував нещодавні атаки надводними дронами на кораблі РФ.

"Будь-яка "бавовна", що відбувається із кораблями РФ чи Кримським мостом, є абсолютно логічним і ефективним кроком по відношенню до ворога. Більш того - такі спецоперації проводяться у територіальних водах України і є повністю законними", - цитує Малюка пресслужба СБУ.

За його словами, якщо росіяни хочуть, аби "бавовна" припинилася, вони мають скористатися для цього єдиною можливістю - покинути територіальні води України та нашу землю.

"І чим швидше вони це зроблять, тим буде краще для них. Бо ми стовідсотково переможемо ворога у цій війні", - зазначив Малюк.

У Керченській протоці морський дрон протаранив російський танкер

У ніч на 5 серпня біля Кримського мосту внаслідок атаки дронів був пошкоджений російський танкер-хімовоз SIG, який прийшов з Туреччини.

За даними ЗМІ, танкер отримав пробоїну в районі машинного відділення. Загрози затоплення судна нібито немає.

На танкері знаходиться 11 осіб. У більшості з них садна. Зараз вирішується питання про буксирування судна.

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