ЗСУ прорвали першу лінію оборони окупантів на півдні – Міноборони

Українські військові на деяких ділянках прорвали оборону загарбників і вийшли на проміжну лінію.

https://glavred.net/ukraine/vsu-prorvali-pervuyu-liniyu-oborony-okkupantov-na-yuge-minoborony-10490947.html Посилання скопійоване

ЗСУ прорвали першу лінію оборони окупантів на півдні/ колаж: Главред, фото: скрін, 17 ОТБр імені Костянтина Пестушка

Захисникам України вдалося прорвати першу лінію оборони російської окупаційної армії на деяких ділянках півдня. Українські воїни вийшли на проміжну лінію.

Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр в ефірі телемарафону. Також вона розповіла, що подальший рух наших військових ускладнюють укріплення, які збудували окупанти на ключових панівних висотах.

"Наші війська на півдні подекуди вже прорвали першу лінію оборони та перейшли на проміжну. І там вони стикаються з тим, що ворог на основних, ключових панівних висотах фактично збудував інженерні укріплення. Це, безумовно, ускладнює рух наших військ та самі бойові дії", – розповіла Маляр.

відео дня

Вона додала, що загарбники зараз перекидають свої резерви як на південний, так і східний напрямок. Ці резерви складаються переважно з професійних солдатів.

ЗСУ прорвали першу лінію оборони окупантів на півдні, розповіла Маляр/ скрін

Дивіться відеокоментар Ганни Маляр щодо ситуації на півдні:

Контрнаступ ЗСУ

Представник Пентагону генерал Патрік Райдер зазначав, що на ЗСУ чекають дуже важкі бої на фронті. Контрнаступ українських військових буде дуже важким через те, що окупанти встигли підготуватися, зазначив він.

Раніше представник Української добровольчої армії Південь Сергій Братчук зазначав, що Україна взяла Крим під вогневий контроль, ЗСУ дістають до всіх точок. Окупанти Росії бояться ударів армії України з РСЗВ HIMARS і застосування ракет Storm Shadow, але це не весь арсенал наших військ, сказав Сергій Братчук.

Нагадаємо, західне видання The Economist писало, що ЗСУ в контрнаступі схиляються до війни на виснаження. На думку журналістів The Economist та їхніх джерел, контрнаступ ЗСУ просувається повільно, виснажуючи Російські окупантські війська.

Читайте також: