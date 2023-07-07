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ЗСУ на Бахмутському напрямку відбили частину територій-генерал Сирський

Дмитро Відоменко
7 липня 2023, 14:04 оновлено 7 липня, 14:04
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На Бахмутському напрямку українські сили оборони повернули раніше окуповані території, заявив головком Сухопутних військ Олександр Сирський.
Сирський, танк
Генерал Сирський не став вказувати деталей просування ЗСУ під Бахмутом / колаж Главред, фото УНІАН і 17 ОТБр імені Костянтина Пестушка

На Бахмутському напрямку бійці ЗСУ повернули частину раніше окупованих російськими бойовиками територій. Таке повідомлення опублікував у своєму Telegram-каналі командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Сирський.

"Бахмутський напрямок. Сили оборони мають успіхи і просування вперед. Повернули раніше окуповані території", - сказав він.

Сирський не став вказувати деталей просування ЗСУ, проте опублікував відео бою солдатів 3-ї ОШБр в околицях Бахмута.

відео дня

"Два постріли з NLAW і Javelin і танк окупантів Т-80 перетворився на металобрухт", - написав генерал.

ЗСУ на Бахмутському напрямку відбили частину територій-генерал Сирський

Ситуація на фронті в Україні

Президент Володимир Зеленський заявив, що, незважаючи на нешвидке просування, ініціатива на фронті - у Сил оборони України.

"Що стосується контрнаступу. Ми наступаємо. Ініціатива зараз у нас. Наступ не швидкий, це факт. Але, тим не менш, ми йдемо вперед, а не рухаємося назад, як росіяни. Тому я бачу в цьому позитив", - сказав Зеленський під час спільної з президентом Чехії Петром Павелом прес-конференції в Празі 6 липня.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що контрнаступ ЗСУ сплановано чітко і правильно, Сили оборони України просуваються дуже добре. За словами канцлера, він не чекав таких успіхів і такої динаміки - ситуація на фронті змінюється щодня.

Зазначимо, відносно повільне просування українських військ призвело до певних песимістичних оцінок перспектив контрнаступу в західних ЗМІ.

Всім критикам відповів головнокомандувач збройними силами генерал Валерій Залужний. В інтерв'ю американському виданню The Washington Post він підкреслив, що його "дратують" коментарі про "повільний" наступ ВСУ.

"Це не шоу. Це не шоу, за яким спостерігає весь світ, на яке роблять ставки чи щось подібне. Кожен день, кожен метр дається кров'ю", - заявив Залужний.

За його словами, без повного постачання плани контрнаступу нездійсненні, при цьому його темпи не такі швидкі, як хотілося б спостерігачам.

Інші новини:

Бахмут Олександр Сырский війна Росії та України
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