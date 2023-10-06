ЗСУ потужно вдарили по ворогу: "перемололи" сотні окупантів разом з технікою

За минулу добу на Таврійському напрямку ворог завдав 13 авіаційних ударів, провів 24 бойових зіткнення та здійснив 915 артилерійських обстрілів.
При цьому Сили оборони виконали 1270 вогневих завдань, розповів в Telegram командувач оперативно-стратегічним угрупуванням військ "Таврія" генерал Олександр Тарнавський.
"За останню добу втрати ворога склали 323 людини, зокрема, в полон здалися 2 окупанти", - розповів він.
Знищено 44 одиниці військової техніки противника. Зокрема:
- 4 танки;
- 12 ББМ;
- 6 артилерійських систем;
- 1 РСЗВ;
- 9 БпЛА;
- 10 одиниць автомобільної;
- одиниця спеціальної техніки окупантів;
- 2 склади боєприпасів і ще один важливий об'єкт ворога.
Контрнаступ ЗСУ
Раніше повідомлялося про те, що ЗСУ просунулися біля трьох населених пунктів на Донбасі та Запоріжжі. Захисники України просунулися біля Андріївки Донецької області, а також - Роботиного і Вербового на Запоріжжі.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що ЗСУ створили потужний "вогневий кулак". Українські військові відкривають вогонь по російській артилерії завчасно, підкреслив Сергій Баранов.
Раніше в ЗСУ повідомили про просуванні під Бахмутом. Російська армія безуспішно намагається відновити свої позиції в Андріївці та Клещіївці. Водночас, наші захисники просунулися на відстань від 100 до 400 метрів на Бахмутському напрямку.
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