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ЗСУ потужно вдарили по ворогу: "перемололи" сотні окупантів разом з технікою

Олексій Тесля
6 жовтня 2023, 12:47 оновлено 6 жовтня, 13:22
Сили оборони виконали 1270 вогневих завдань за добу, розповів Олександр Тарнавський.
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ЗСУ б'ють по ворогу / Колаж: Главред, Фото: 22 окрема механізована бригада, 36 окрема бригада морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського

За минулу добу на Таврійському напрямку ворог завдав 13 авіаційних ударів, провів 24 бойових зіткнення та здійснив 915 артилерійських обстрілів.

При цьому Сили оборони виконали 1270 вогневих завдань, розповів в Telegram командувач оперативно-стратегічним угрупуванням військ "Таврія" генерал Олександр Тарнавський.

"За останню добу втрати ворога склали 323 людини, зокрема, в полон здалися 2 окупанти", - розповів він.

відео дня

Знищено 44 одиниці військової техніки противника. Зокрема:

  • 4 танки;
  • 12 ББМ;
  • 6 артилерійських систем;
  • 1 РСЗВ;
  • 9 БпЛА;
  • 10 одиниць автомобільної;
  • одиниця спеціальної техніки окупантів;
  • 2 склади боєприпасів і ще один важливий об'єкт ворога.

Контрнаступ ЗСУ

Раніше повідомлялося про те, що ЗСУ просунулися біля трьох населених пунктів на Донбасі та Запоріжжі. Захисники України просунулися біля Андріївки Донецької області, а також - Роботиного і Вербового на Запоріжжі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що ЗСУ створили потужний "вогневий кулак". Українські військові відкривають вогонь по російській артилерії завчасно, підкреслив Сергій Баранов.

Раніше в ЗСУ повідомили про просуванні під Бахмутом. Російська армія безуспішно намагається відновити свої позиції в Андріївці та Клещіївці. Водночас, наші захисники просунулися на відстань від 100 до 400 метрів на Бахмутському напрямку.

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ЗСУ війна Росії та України контрнаступ ЗСУ
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