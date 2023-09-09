ЗСУ вправно працюють по спантеличених окупантах: в ОК "Південь" розкрили подробиці

Гуменюк підкреслила, що російські загарбники вдаються до звичної тактики – терору мирного населення.

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ЗСУ вправно працюють по спантеличених окупантах / Колаж: Главред, фото: 36-а ОМБП імені контр-адмірала Михайла Бєлінського

Російські загарбники на півдні України мають багато резервів, але це їм не дуже допомагає. Українські захисники завдають окупантам шалених втрат. Про це розповіла керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі 24 каналу.

Як зазначила Гуменюк, російські загарбники вдаються до звичної тактики – терору мирного населення. Тому ситуація на півдні нашої країни залишається напруженою.

"Ситуація залишається напруженою. Хоча ми досить результативно працюємо по ворогу, але в них ще є сили та резерви, які вони використовують для обстрілу мирного населення", - сказала речниця ОК "Південь". відео дня

За її словами, противник постійно влаштовує авіаційні удари по території Бериславщини. В основному ці атаки спрямовані на житлові квартали і сільськогосподарські угіддя. Росіяни хочуть підірвати економічну стабільність в регіоні, який намагається відновитися.

Гуменюк підкреслила, що вже розпочалася осінь, яка недовго тішитиме теплом. Незабаром упадуть дощі, які розмиють дороги та погіршать положення ворога. Тому загарбники роблять усе можливе, щоб бути готовими до зміни погоди.

"Вони спантеличені тим, що їм треба обрати той рубіж оборони, на якому вони зуміють закріпитись перед суттєвою зміною погоди", - констатувала Гуменюк.

Ситуація на півдні України

Нещодавно у американському Інституті вивчення війни повідомляли, що ЗСУ йдуть вперед на півдні та проривають оборону російських окупантів. Українські захисники просуваються вперед поблизу Роботиного і Вербового.

Як зазначає розвідка США, ЗСУ можуть прорвати лінії оборони РФ до кінця року. Американські розвідники підкреслили, що після трьох місяців повільного прогресу український контрнаступ набирає певних обертів.

За словами речника Генерального штабу ЗСУ Павла Ковальчука, підрозділи ЗСУ просунулися на півдні від звільненого Роботиного в Запорізькій області. Ковальчук уточнив, що бійці ЗСУ завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника. Здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

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