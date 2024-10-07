Росіяни повністю окупували Красногорівку: в DeepState розповіли, де просунувся ворог

На фронті тривають запеклі бої, російські окупанти не припиняють атакувати. Ворог просувається на Курахівському напрямку. Про це повідомили аналітики DeepState.
За даними аналітиків, росіяни просунулися в Цукуриному, біля Гірника та Любимівки. Крім цього, війська РФ повністю окупували Красногорівку на Донеччині.
Що таке DeepState?
DeepStateMap.Live — інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія.
Дані Генштабу ЗСУ
Проте Генеральний штаб ЗСУ не підтверджував просування російських окупантів на Курахівському напрямку. Там відбулося 17 бойових зіткнень.
"Терористи намагалися просунутися в районах населених пунктів Новоселидівка, Гірник, Цукурине, Гостре, Георгіївка, Желанне Друге, Олександрівка та Костянтинівка", - йдеться у звіті Генштабу ЗСУ.
Війна в Україні - останні новини
Нагадаємо, українські військові готуються до наступу на Дніпропетровщину, як повідомив французький OSINT-аналітик Клемент Молін. Зокрема, інженерні війська почали будувати укріплення за Покровськом на Донеччині, а також на шляху до Дніпра.
Водночас окупанти посилюють свої позиції на всіх напрямках на Донбасі. Обстановка на Торецькому, Краматорському та Сіверському напрямках складна, але контрольована.
Як повідомляв Главред, російське угрупування військ "Дніпро" приховує реальні втрати серед військових під час боїв за Дніпровські острови. Агент у 18-й армії заявив руху "Атеш", що на острови відправляють непідготовлених новобранців і строковиків, які стають легкою мішенню. Багато з них гинуть ще на підходах, тонуть у Дніпрі або під вогнем ЗСУ.
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