Ворог націлився на важливе місто Донеччини: експерт попередив про план окупантів

Вугледар - це ще не кінцева мета ворога, окупанти планують просуватись далі.

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Окупанти спробують просуватись далі після захоплення Вугледару / Генштаб ВСУ, скриншот deepstate

Після окупації Вугледара Донецької області окупанти, ймовірно, протягом наступних декількох тижнів спробують просунутися далі - на північ до Курахового. Про це повідомив директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець в етері Еспресо.

Експерт вважає, що логіка дій ворога не змінюється, Покровський напрямок залишається для нього пріоритетним.

"Після захоплення Вугледара окупанти намагаються активізувати свої дії на північ до Курахового, де є наша лінія оборони в районі Богоявленки. Думаю, там зараз буде центр тяжіння бойових дій. Щодо Красногорівки, то це напрямок у бік Курахівки, де загарбник так само робить спроби просуватися, аби забезпечити з півдня тиск на Курахове. У зоні Селидового також російські вояки намагаються здійснювати удари з флангів, але це їм не зовсім вдається. Бачимо, що ворог, використовуючи перевагу у живій силі, йде за раніше поставленими планами", - розповів Сергій Згурець. відео дня

На його думку, під час спроб флангового оточення Вугледара один із напрямків противника проходив через населений пункт Пречистівка, що дозволяло обійти Вугледар з заходу.

"Ці зусилля ворога з Пречистівки розвиваються вже на захід у бік Золотої Ниви. Це якраз спроба здійснювати просування вздовж Запорізького фронту, створювати умови для накопичення сил, аби йти далі на відсікання одного з наших угруповань. Говорилося про те, що дійсно противник накопичує сили на цьому напрямку.", - додає експерт.

Згурець наголосив, що ворог, безсумнівно, буде акцентуватися насамперед на спробах захопити Курахове, потім просуватися до Покровська, якщо для цього будуть у нього створені передумови.

Хто такий Сергій Згурець Сергій Згурець - український журналіст і військовий експерт. Автор наукових видань про військово-промисловий комплекс України. Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express, головний редактор однойменного журналу. Член правління громадянської організації Ліга оборонних підприємств України, пише Вікіпедія.

Війна в Україні - що відомо про наступ РФ

Нагадаємо, 2 жовтня прес-служба ОСУВ "Хортиця" повідомила, що підрозділи українських військ були виведені з Вугледара, щоб зберегти особовий склад і бойову техніку та зайняти нові позиції для подальших дій.

Згодом президент України Володимир Зеленський відреагував на вихід ЗСУ з міста та заявив, що це був правильний наказ. За його словами, для захисту територій потрібні озброєння, яких не вистачає.

Агентство Associated Press з посиланням на військових чиновників і аналітиків писало, що вихід Сил оборони України з Вугледара та окупація міста армією РФ є результатом "жорстких червоних ліній" Заходу.

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