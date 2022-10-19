ЗСУ можуть звільнити нові території: колишній шеф ЦРУ назвав терміни

Девід Петреус оцінив ймовірність нового просування ЗСУ / abcnews.com/93-я ОМБр Холодний Яр

Збройні Сили України можуть досягти суттєвого прогресу в звільненні українських територій взимку, заявив колишній директор Центрального розвідувального управління США Девід Петреус.

Він підкреслив, що ЗСУ знаходяться на своїй землі і вони знають, за що вони б'ються, а також користуються підтримкою населення. Таку думку він висловив в ході дискусії Київського безпекового форуму, яка транслювалася на YouTube.

"Навіть якщо українським воїнам треба буде десь відпочити від боїв, вони можуть звернутися до своїх. Так що зима буде різною для українців і росіян. Отже, навіть взимку, я думаю, що на землі буде досягнутий істотний прогрес", - сказав колишній глава ЦРУ.

Він упевнений в тому, що нові наступи ЗСУ будуть успішними, і це буде реальне звільнення українських територій.

"Я не думаю, що українські війська будуть сповільнювати свій оперативний наступ з приходом зими. Логістика росіян дуже слабка, Мости зруйновані так само, як і залізничні колії, як на Кримському мосту - це все завдяки використанню точних ракет і Хаймарсів. Їх логістика відкинута подекуди на 70 км від фронту. Росіяни знаходяться на окупованих територіях, люди їх ненавидять, незважаючи на їх варварські фільтраційні процедури, люди чинять їм опір. Тому для росіян існує дуже багато проблем. Зима наближається, у них навіть теплого одягу не вистачає, не кажучи вже про озброєння", - додав Петреус.

Раніше командувач окупантами РФ Сергій Суровікін вперше виступив з доповіддю про ситуацію на війні в Україні. Він заявив, що ситуацію в зоні проведення так званої "спецоперації" можна охарактеризувати як "напружену". За його словами, подальші дії російської окупаційної армії "будуть залежати від ситуації, що складається".

При цьому Суровікін відкрито натякнув на те, що окупанти розглядають можливість здачі Херсона. "(Обстановка, - ред) ... вона непроста, не виключається прийняття непростих рішень", - сказав командувач окупантів РФ.

Зазначимо, що Збройні Сили України ведуть контрнаступальну операцію в Херсонській області для звільнення своєї землі від окупаційної армії Росії. Ворожі сили витісняються з тимчасово зайнятих позицій.

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