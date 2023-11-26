ЗСУ можуть завдати раптового удару: генерал-розвідник назвав несподіваний напрямок

Українські захисники знищують величезні резерви і сили ворога, підкреслив Микола Маломуж.

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Микола Маломуж назвав вразливе місце господарів Кремля / сайт Кремля, Главред

Диктатор Володимир Путін поставив перед окупантами РФ завдання захопити Авдіївку, Куп'янськ і далі рухатися по Харківській області, а також відкинути українські війська біля Бахмута.

Ці результати йому необхідні напередодні виборів в РФ, пояснив Каналу 24 генерал української армії, голова Служби зовнішньої розвідки (у 2005 – 2010 роках) Микола Маломуж.

У свою чергу українські захисники знищують величезні резерви і сили ворога, тим самим створюючи передумови для відступу окупантів, пояснив він.

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"Ми бачимо стратегію ворога, знаємо його кроки – це важливий фактор, щоб зробити несподівані операції. Можна подумати над асиметричними діями, які можуть ефективно спрацювати на окремих ділянках фронту", - говорить він.

Експерт упевнений, що невдачі РФ під Авдіївкою і Бахмутом позначаться на престижі Путіна і на його легендах про успіх в наступальних операціях.

За словами генерала, те ж саме стосується і операцій на півдні, де окупантам потрібен великий ресурс, щоб утримати кілька фронтів, при цьому ворог має ресурс, але він у ньому обмежений.

"Ми повинні вести не тільки оборонні і наступальні дії, а нестандартні операції по стратегічних і відволікаючих напрямках. Але для цього потрібно отримати далекобійні ракети, до мільйона боєприпасів різних типів, системи РЕБ, розмінування і додаткову бронетехніку. Цей набір необхідний на наступні кілька місяців, щоб в зимово-весняний період ми могли почати стратегічні операції. Тоді у Путіна буде провал на виборах – він програє політично і на фронті", – додав Маломуж.

Хто такий Микола Маломуж Микола Григорович Маломуж (23 вересня 1955, Звенигородський район, Черкаська область) – український державний діяч, голова Служби зовнішньої розвідки України з 2005 по 2010 роки, генерал армії України. Голова Всеукраїнської Координаційної ради офіцерів та військовослужбовців, пише Вікіпедія.

Війна в Україні

Раніше генерал-розвідник назвав місто, на який націлилася РФ. Володимир Путін намагатиметься заморожувати конфлікт і проводити окремі секторальні операції, каже Микола Маломуж.

Раніше Роман Світан пояснив тактику ЗСУ на півдні. ЗСУ потрібно відсунути лінію бойового зіткнення на схід від Херсона і прикрити обласний центр, впевнений Роман Світан.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що ЗСУ розширюють плацдарм на Лівобережжі і просуваються вперед. Сили оборони України утримують нові позиції на Лівому березі Дніпра в Херсонській області.

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