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Путін віддав новий наказ: генерал-розвідник назвав місто, на яке націлилася РФ

Олексій Тесля
22 листопада 2023, 02:45
Володимир Путін намагатиметься заморожувати конфлікт і проводити окремі секторальні операції, каже Микола Маломуж.
Микола Маломуж, ВСУ, війна
Микола Маломуж спрогнозував розвиток ситуації на фронті / Колаж: Главред, фото: УНІАН, фото: 59 ОМПБр Якова Гандзюка

Західні економічні санкції проти РФ дуже потужно обмежують всю модель розвитку економіки і високих технологій Росії в оборонній сфері, тому в таких умовах наростити потужні резерви, щоб довго утримувати фронт, дуже складно, заявив екс-глава Служби зовнішньої розвідки України, генерал армії Микола Маломуж.

"За рахунок збільшення можливостей української армії будуть знищуватися військові об'єкти і на території Росії, і на тимчасово окупованих територіях України, починаючи від аеродромів і ракетних систем і закінчуючи кораблями, штабами, складами і тому подібним", - підкреслив він в інтерв'ю Оbozrevatel.

Експерт вважає, що диктатор Володимир Путін намагатиметься заморожувати конфлікт і проводити окремі секторальні операції, демонструючи нібито успіх і провал України.

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"Він намагався це зробити в Куп'янську, тепер намагається в Авдіївці. Далі вони планують розширити формат захисту Бахмута, тому що втрата цього населеного пункту буде для Путіна "ударом під дих", дуже потужним політичним ударом. Це для нього символ", - упевнений він.

Екс-глава СЗР каже, що Путіну потрібна хоч якась перемога, тому він раніше дав наказ "звільнити" всю Донецьку і Луганську область під вибори: "Далі він планував висунення. Теж не виходить. Тому зараз він поставив тактичне завдання - захопити Авдіївку, щоб кричати на всю іванівську: "Ми перемагаємо, я йду на вибори".

Співрозмовник не виключив, що диктатор РФ намагається заглушити соціально-економічні проблеми Росії успіхами на фронті: "Але, думаю, швидше за все, Путін постарається утримати фронт до виборів. Нехай не весь, але хоча б ключові позиції, Бахмут, спробує перешкоджати перерізанню сухопутного коридору і потужному заходу ЗСУ на Херсонщину".

Він також зазначив, що взимку теж можуть бути великі зміни на фронті, а завдання для Путіна дуже складне, при цьому утримати позиції, а тим більше атакувати і наступати для окупантів буде проблематично.

"Якщо виходити з того, що щодня противник втрачає близько тисячі вбитими і двох тисяч пораненими, то за час до "виборів" можна отримати додатково 200-300 тисяч убитих і поранених. Колосальна кількість! Це відіб'ється вже на всіх російських сім'ях і неминуче викличе негатив. Тому Путін поспішає мати до "виборів" хоча б стабільні показники на фронті. А вся інформаційна діяльність буде піднята на вищий рівень. Буде кинуто все - сили і засоби, фінансові ресурси і всі можливі стимули", - додав Маломуж.

Хто такий Микола Маломуж

Микола Григорович Маломуж (23 вересня 1955, Звенигородський район, Черкаська область) – український державний діяч, голова Служби зовнішньої розвідки України з 2005 по 2010 роки, генерал армії України. Голова Всеукраїнської Координаційної ради офіцерів та військовослужбовців, пише Вікіпедія.

Війна в Україні

Раніше повідомлялося, що на Лівобережжі за місяць знищено тисячі росіян. Російські війська доклали чимало зусиль, щоб не допустити розширення українських плацдармів, каже Янно Мярк.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що ЗСУ взяли плацдарм на Лівобережжі і вибивають тили окупантів. Сили оборони півдня продовжують виконання вогневих завдань, повідомили в ОК"Південь".

Як раніше повідомлялося, в ГУР розкрили сценарій здачі РФ Лівобережжя. ЗСУ ставлять перед собою завдання відтіснити ворога якнайдалі від правого берега, розповіли в Генштабі.

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Володимир Путін Микола Маломуж війна Росії та України
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