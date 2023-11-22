Путін віддав новий наказ: генерал-розвідник назвав місто, на яке націлилася РФ

Володимир Путін намагатиметься заморожувати конфлікт і проводити окремі секторальні операції, каже Микола Маломуж.

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Микола Маломуж спрогнозував розвиток ситуації на фронті / Колаж: Главред, фото: УНІАН, фото: 59 ОМПБр Якова Гандзюка

Західні економічні санкції проти РФ дуже потужно обмежують всю модель розвитку економіки і високих технологій Росії в оборонній сфері, тому в таких умовах наростити потужні резерви, щоб довго утримувати фронт, дуже складно, заявив екс-глава Служби зовнішньої розвідки України, генерал армії Микола Маломуж.

"За рахунок збільшення можливостей української армії будуть знищуватися військові об'єкти і на території Росії, і на тимчасово окупованих територіях України, починаючи від аеродромів і ракетних систем і закінчуючи кораблями, штабами, складами і тому подібним", - підкреслив він в інтерв'ю Оbozrevatel.

Експерт вважає, що диктатор Володимир Путін намагатиметься заморожувати конфлікт і проводити окремі секторальні операції, демонструючи нібито успіх і провал України.

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"Він намагався це зробити в Куп'янську, тепер намагається в Авдіївці. Далі вони планують розширити формат захисту Бахмута, тому що втрата цього населеного пункту буде для Путіна "ударом під дих", дуже потужним політичним ударом. Це для нього символ", - упевнений він.

Екс-глава СЗР каже, що Путіну потрібна хоч якась перемога, тому він раніше дав наказ "звільнити" всю Донецьку і Луганську область під вибори: "Далі він планував висунення. Теж не виходить. Тому зараз він поставив тактичне завдання - захопити Авдіївку, щоб кричати на всю іванівську: "Ми перемагаємо, я йду на вибори".

Співрозмовник не виключив, що диктатор РФ намагається заглушити соціально-економічні проблеми Росії успіхами на фронті: "Але, думаю, швидше за все, Путін постарається утримати фронт до виборів. Нехай не весь, але хоча б ключові позиції, Бахмут, спробує перешкоджати перерізанню сухопутного коридору і потужному заходу ЗСУ на Херсонщину".

Він також зазначив, що взимку теж можуть бути великі зміни на фронті, а завдання для Путіна дуже складне, при цьому утримати позиції, а тим більше атакувати і наступати для окупантів буде проблематично.

"Якщо виходити з того, що щодня противник втрачає близько тисячі вбитими і двох тисяч пораненими, то за час до "виборів" можна отримати додатково 200-300 тисяч убитих і поранених. Колосальна кількість! Це відіб'ється вже на всіх російських сім'ях і неминуче викличе негатив. Тому Путін поспішає мати до "виборів" хоча б стабільні показники на фронті. А вся інформаційна діяльність буде піднята на вищий рівень. Буде кинуто все - сили і засоби, фінансові ресурси і всі можливі стимули", - додав Маломуж.

Хто такий Микола Маломуж Микола Григорович Маломуж (23 вересня 1955, Звенигородський район, Черкаська область) – український державний діяч, голова Служби зовнішньої розвідки України з 2005 по 2010 роки, генерал армії України. Голова Всеукраїнської Координаційної ради офіцерів та військовослужбовців, пише Вікіпедія.

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