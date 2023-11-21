ЗСУ розширюють плацдарм на Лівобережжі та просуваються вперед на двох напрямках

Сили оборони України утримують нові позиції на лівому березі Дніпра в Херсонській області.

https://glavred.net/ukraine/vsu-rasshiryayut-placdarm-na-levoberezhe-i-prodvigayutsya-vpered-na-dvuh-napravleniyah-10518583.html Посилання скопійоване

ЗСУ атакують на Лівобережжі Херсонщини / Колаж: Главред, Фото: Facebook / 80brigade

Українські сили 20 листопада продовжили операції на східному (лівому) березі Дніпра в Херсонської області.

При цьому українським захисникам вдалося просунутися вперед. Про це йдеться в зведенні американського Інституту вивчення війни (ISW).

В огляді йдеться, що, за повідомленнями російських джерел, українські сили розширили зону контролю в західній частині села Кринки (30 км на північний схід від Херсона і 2 км від річки Дніпро) і що поблизу населеного пункту тривають бої.

відео дня

На геолокованих кадрах, опублікованих 20 листопада, видно, що російські війська продовжують завдавати артилерійських ударів термобаричними зарядами з установок ТОС-1А по українських силах, що діють в районі Кринок.

Аналітики ISW інформують, що російські джерела повідомляють про атаки ЗСУ в напрямку Пойми (12 км на схід від міста Херсона і 4 км від річки Дніпро) і Піщанівки (13 км на схід від міста Херсон і 3 км від річки Дніпро).

/ understandingwar.org

Що кажуть у Генштабі

Сили оборони України утримують нові позиції на лівому березі Дніпра в Херсонській області, відбивають атаки російських загарбників на низці напрямків на сході та півдні країни, йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ станом на ранок 21 листопада в Facebook.

"За минулу добу сталося 70 бойових зіткнень. Ворог завдав 5 ракетних, 10 авіаційних ударів, здійснив 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах" – наголошується в повідомленні.

У зоні відповідальності ОСГВ "Одеса" на Херсонському напрямку сили оборони утримують зайняті позиції на Лівобережжі Дніпра, ведуть контрбатарейну боротьбу і завдають вогневого ураження по тилах противника, додали в Генштабі.

Просування ЗСУ на Херсонщині

Раніше повідомлялося, що на Лівобережжі за місяць знищено тисячі росіян. Російські війська доклали чимало зусиль, щоб не допустити розширення українських плацдармів, каже Янно Мярк.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що ЗСУ взяли плацдарм на Лівобережжі і вибивають тили окупантів. Сили оборони півдня продовжують виконання вогневих завдань, повідомили в ОК "Південь".

Як раніше повідомлялося, в ГУР розкрили сценарій здачі РФ Лівобережжя. ЗСУ ставлять перед собою завдання відтіснити ворога якнайдалі від правого берега, розповіли в Генштабі.

Більше новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.