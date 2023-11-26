"Немає сенсу організовувати плацдарм": Світан пояснив тактику ЗСУ на півдні

ЗСУ потрібно відсунути лінію бойового зіткнення на схід від Херсона і прикрити обласний центр, впевнений Роман Світан.

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Українські військові закріплюються на Лівобережжі, розповів Роман Світан / командування Об'єднаних сил ЗСУ, скрін

На лівому березі Дніпра в Херсонській області Силами оборони створено так званий тактичний плацдарм, заявив військовий експерт, полковник запасу Роман Світан.

"Він може стати оперативним тільки в тому випадку, якщо військам буде поставлено таке завдання. Там орієнтовно 5-7 плацдармів, де знаходиться певний підрозділ. Плацдарм вважається тактичним, тому що в будь-який момент, якщо буде прийнято рішення, наші війська можуть піти на правий берег", - підкреслив він в інтерв'ю Главреду.

Експерт пояснив, що для того щоб тактичний плацдарм перетворився в оперативний, потрібно рішення Генштабу про початок будівництва інженерних споруд – понтонних мостів, дебаркадерів з лівого на правий берег і налагодження курсування барж з буксирами.

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"Тільки тоді з'явиться можливість перекидання військ. Поки рішення не прийнято, немає сенсу організовувати оперативний плацдарм", - говорить він.

Військовий експерт вважає, що українським захисникам краще зосередитися на реалізації першочергового завдання – спробі відсунути лінію бойового зіткнення на схід від Херсона і прикрити обласний центр від російської артилерії.

"Чим далі на схід вона буде відсунута, тим краще. Йдеться про тактичні плацдарми, а ось коли буде достатня кількість сил і засобів, резервів, з'явиться рішення про створення оперативного плацдарму і перекидання військ. Але поки цього немає", - додав Світан.

Хто такий Роман Світан Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовий льотчик-інструктор, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

Просування ЗСУ на Херсонщині

Раніше повідомлялося про те, що ЗСУ взяли три плацдарми на Лівобережжі. Артилерійський вогонь вже дозволив українським підрозділам просунутися на різних ділянках фронту, каже Владислав Селезньов.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що ЗСУ розширюють плацдарм на Лівобережжі і просуваються вперед. Сили оборони України утримують нові позиції на Лівому березі Дніпра в Херсонській області.

Як раніше повідомлялося, в ГУР розкрили сценарій здачі РФ Лівобережжя. ЗСУ ставлять перед собою завдання відтіснити ворога якнайдалі від правого берега, розповіли в Генштабі.

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