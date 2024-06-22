Історичні кадри: з'явилося відео, як під Києвом збивали вертольоти в перший день війни

24 лютого 2022 року російські вертольоти з десантом летіли над Київським морем.

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У Мережі з'явилося відео, як збивали російські вертольоти під Києвом / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео

Російські окупанти в перший же день війни атакували Україну величезною кількістю зброї. Тоді ж полетіли і бойові вертольоти. У Мережі з'явилося відео з кадрами знищення російських вертольотів, що летіли під Києвом 24 червня 2022 року. Його опублікував командувач Сухопутних військ ЗСУ, генерал-лейтенант Олександр Павлюк.

Ці російські вертольоти з десантом рухалися через Київське море. Командир відділення зенітного взводу ПЗРК 58 окремої мотопіхотної бригади "Шайтан" розповів, що його відділення одне з перших зустрічало ворожі вертольоти. Він називає цей день страшним і сумним для всіх.

"Тоді розрахунок відпрацював вдало ... Перебували з побратимами на бойовому чергуванні із захисту нашої держави. Випала доля нам зустріти перші вертушки, які проходили через Київське море. Завдяки злагодженому відділенню, працьовитості наших хлопців, ми відпрацювали по них. На радість нам, було два попадання, дві вертушки ми втопили. Туди їм і дорога!" - сказав "Шайтан". відео дня

Дивіться відео про те, як збивали російські вертольоти в перший день війни під Києвом:

У Мережі з'явилося відео, як збивали російські вертольоти під Києвом / фото: скріншот

Вибухи в Ахтубинську 9 червня - головні новини за темою

Як повідомлялося раніше, ЗСУ вперше вразили Су-57, який стріляв Х-69. 9 червня Україна вперше з початку повномасштабного вторгнення РФ вразила новітній винищувач Су-57 під час атаки на аеродром "Ахтубинськ". Удар по цьому літаку став частиною полювання ЗСУ на військову авіацію росіян далеко за межами фронту.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що внаслідок атаки на аеродром "Ахтубинськ" під удар потрапив не тільки Су-57. Російські пропагандисти з посиланням на джерела в Генштабі підтверджують поразку винищувача "п'ятого покоління" Су-57 під час атаки ЗСУ на аеродром "Ахтубинськ" за 600 км від українського кордону.

Раніше повідомлялося, що за відкритими даними 2022 року, всього у виготовленому вигляді у росіян було 6 одиниць Су-57, тепер стало 5. Су-57 може бути носієм ракет Х-59 і Х-69 (якою було знищено, зокрема, Трипільську ТЕС), а також КАБи-1500.

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