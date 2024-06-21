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Російська ППО перестаралась: окупанти втратили ще один вертоліт – деталі

Марія Николишин
21 червня 2024, 13:01
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Пропагандисти, які підтримують війну, почали публікувати фото гелікоптера Ка-29 з приміткою про загибель його екіпажу.
Російська ППО перестаралась: окупанти втратили ще один вертоліт – деталі
Окупанти збили власний вертоліт КА-29 / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, скріншот з відео

Під час нічної атаки на Краснодарський край РФ російська ППО збила свій вертоліт. Російський КА-29 окупанти підняли в небо для протидії українським БЕК, по ньому вдарила одна із систем "Панцир". Ймовірно, загинули четверо окупантів. Про це пишуть ЗМІ з посиланням на російських пропагандистів.

Зазначається, що перші повідомлення про збитий російською ППО військовий гелікоптер з'явилися близько 11 години дня 21 червня. Пропагандисти, які підтримують війну, почали публікувати фото гелікоптера КА-29 з приміткою про загибель його екіпажу.

Російський окупант Єгор Гузенко, відомий під позивним "Тринадцятий", говорить, що гелікоптер був збитий російською ППО під час відбиття нічної атаки Сил оборони.

відео дня

"В Анапі наше ж ППО збило наш же гелікоптер. КА-29 займався пошуком БЕКів, один з наших "Панцирів" завдав удару по гелікоптеру (за попередньою версією – через несправність системи "свій-чужий"). Я не озвучуватиму якихось версій, нехай розбирається контррозвідка і слідство. Загинули чотири людини", – написав він.

Удари по Росії

Росію не вперше "трясе" від вибухів, найбільше "дістається" прикордонним регіонам, звідки відбуваються пуски ракет у бік материкової України.

Українські спецслужби не приховують, що часто завдають ударів дронами по обʼєктах ВПК росіян, зокрема полігонах, аеродромах та заводах. Цей список поповнився критичною інфраструктурою РФ, яка обслуговує сили загарбників.

Тепер, за словами голови ГУР Кирила Буданова, російське цивільне населення, нарешті, "бачить реальну картину війни".

"Вони бачать палаючі нафтобази, зруйновані будівлі заводів і фабрик... Це все йде на користь", - зазначив він.

Атака дронів в РФ - що відомо

Нагадаємо, як повідомляв Главред, у ніч на 21 червня в країні-агресорі РФ заявили, що місто Єйськ у Краснодарському краї масово атакують дрони - там розташований військовий аеродром, з якого окупанти активно бомблять Україну. Спалахнула потужна пожежа.

Вранці 20 червня губернатор Тамбовської області РФ Максим Єгоров заявляв, що дрони вдарили по Платонівській нафтобазі в Рассказовському муніципальному окрузі. Унаслідок цього загорівся резервуар.

У ніч із 17 на 18 червня Збройні сили України завдали удару по російських нафтобазах у Ростовській області та Краснодарському краї ракетами "Нептун" вітчизняного виробництва. Військові вже вдруге застосували протикорабельні ракети вітчизняного виробництва "Нептун" по наземній цілі на території держави-агресора РФ.

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