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Їхав 2 тис. км, щоб померти в Україні: ЗСУ ліквідували окупанта-іхтіолога з Карелії

23 грудня 2022, 08:20
Окупант Олександр Наумов служив на 201-й військовій базі в Таджикистані, надалі працював вдома в місцевому лісництві, був любителем - "іхтіологом".
Окупант Олександр Наумов
Окупант Олександр Наумов приїхав в Україну з Карелії / Фото t.me/OSINTGeorgia, УНІАН

На війні в Україні ліквідований російський окупант Олександр Наумов з Карелії - він проїхав понад дві тисячі кілометрів, щоб загинути.

Про загибель чергового російського загарбника повідомив засновник Міжнародного волонтерського співтовариства InformNapalm, OSINT-експерт Іраклі Комахідзе в Telegram-каналі OSINT Georgia.

44-річний російський сержант Олександр Наумов був родом з селища Елісенваара.

Його сторінки в соцмережах не дуже інформативні. Остання активність в одній з них була 17 грудня, а в іншій в графі про статус загарбник сповістив, що "з окопу пішов".

Окупант Олександр Наумов
Окупант Олександр Наумов / Фото t.me/OSINTGeorgia
Їхав 2 тис. км, щоб померти в Україні: ЗСУ ліквідували окупанта-іхтіолога з Карелії
Їхав 2 тис. км, щоб померти в Україні: ЗСУ ліквідували окупанта-іхтіолога з Карелії

Вдалося встановити, що в 1997-2000 рр. Наумов служив на 201-й військовій базі в Таджикистані, згодом працював вдома в місцевому лісництві, був любителем-"іхтіологом".

"Лише на Росії в 44 чоловіки "від хорошого життя" можуть виглядати як 70-річні затягані люди похилого віку", – прокоментував Комахідзе.

Зазначимо, за даними Генштабу ЗСУ, втрати російських окупантів з початку лютневого вторгнення перевищили 100 тис. осіб.

Водночас російська влада приховує реальні втрати своєї армії у війні проти України. Ще у вересні колишній керівник Служби зовнішньої розвідки України та генерал армії Микола Маломуж говорив, що армія РФ втратила понад 55 тисяч осіб убитими та 60-70 тисяч пораненими. Повернутися до ладу зможуть лише 10%.

Як повідомляв Главред, за оцінками Міністерства оборони Великої Британії, за десять місяців війни в Україні боєздатність армії Росії впала на 50%. Збройні Сили України ліквідували понад 4 500 одиниць бронетехніки, понад 140 вертольотів і сотні артилерійських установок.

"Концепція російської батальйонної тактичної групи, яка вже десять років пишається своєю військовою доктриною, не витримує українського опору", - сказав глава Міноборони Британії Бен Уоллес.

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