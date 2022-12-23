'Згорів цілий штаб': під Токмаком знищили базу окупантів разом з кадирівцями

Місцеві джерела пишуть, що уві сні згоріло багато "дон донів", разом зі штабом окупантів.

На півдні знищили базу РФ / Фото УНІАН

Неподалік від окупованого Токмака Запорізької області спалили штаб окупаційних російських військ.

В Мережі з'явився відеозапис вибухів, схожих на артобстріл.

При цьому в коментарях підкреслюється, що в результаті знищено місце дислокації "кадировців".

"Під Токмаком спалили кадировців! Це сталося десь вчора о 22:50 - 23:40. Пишуть, що уві сні згорів цілий штаб орків", - пишуть очевидці.

Інформацію про це підтвердили в управлінні стратегічних комунікацій ВСУ.

"Це сталося десь вчора о 22:50 - 23:40. Місцеві джерела пишуть, що уві сні згоріло багато дон донів, разом зі штабом окупантів. Інформація уточнюється і додатково перевіряється", - уточнюється в повідомленні.

/ Скріншот

Раніше повідомлялося, що у районі села Дмитрівка Бердянського району Запорізької області внаслідок удару ЗСУ знищено ЗРК С-300 разом з окупантами.

Про це повідомив у Telegram український політолог, а нині військовослужбовець ЗСУ Кирило Сазонов.

"І саме в процесі зарядки комплексу за точними координатами розвідки Українська арта завдала удару. У цей момент там знаходилося близько 25 одиниць ЗРК, крани для зарядки і самі ракети. Після удару повідомляють про тривалу детонацію та пожежу, яку змогли ліквідувати лише через дві години", - зазначив він.

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